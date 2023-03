FAO: Chỉ số giá lương thực thế giới giảm 19% trong tháng 2/2023

(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2023 thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Kết quả trên ngoài việc quản lý tốt nguồn thu, ngành Thuế đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, qua đó đã tăng thu 10.151 tỷ đồng.