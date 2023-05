Giá vàng hôm nay (29/5): Vàng SJC biến động nhẹ phiên đầu tuần

(TBTCO) - Sáng ngày 29/5, giá vàng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố lúc 8h30 có sự biến động nhẹ so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC 9999 loại 1 lượng trở lên niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng mua vào và 67 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 70.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm chốt phiên cuối tuần trước (27/5). Vàng SJC hôm nay biến động nhẹ. Ảnh minh họa Vàng miếng SJC 9999 loại 5 chỉ cũng tăng 50.000 đồng/lượng mua vào, niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, nhưng giảm chiều bán ra 50.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 67,02 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC 9999 loại dưới 2 chỉ cũng tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra 2 niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,03 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn SJC 9999 loại 1 chỉ trở lên và vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ ngày hôm nay không có biến động về giá so với sáng hôm qua, niêm yết ở mức 55,6 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 56,55 triệu đồng/lượng (vàng nhẫn SJC 9999 loại 1 chỉ trở lên) và 56,65 triệu đồng/lượng (vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ). Giá vàng Phú Quý SJC đang niêm yết mức 66,35 triệu đồng/lượng mua vào và 67 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ đang mua vào ở mức 66,46 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67 triệu đồng/ lượng. Vàng Bảo tín Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/ lượng mua vào và 66,98 triệu đồng/ lượng bán ra. Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8h30 hôm nay (29/5) theo giờ Việt Nam niêm yết ở mức 1.945,7 USD/ounce (mua vào) - 1.946,2 USD/ounce (bán ra), giảm 0,5 USD/ounce so với chốt phiên cuối tuần trước (27/5)./.

Mai Lâm