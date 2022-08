Hạn chế tối đa kẽ hở để đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu

Một số vụ việc buôn lậu, gian lận điển hình - Ngày 3/3, tại TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Công an phối hợp bắt giữ 2 tàu chở khoảng 500 nghìn lít dầu không có chứng từ và nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. - Ngày 6/3, tại Đồng Nai, lực lượng Công an phối hợp bắt giữ, khởi tố, điều tra đường dây sản xuất dầu nhớt giả với số lượng quy mô rất lớn. - Ngày 23/3, Công an Nghệ An lập Chuyên án 322X bắt giữ tàu chuyên dụng vận chuyển trên 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc xuất xứ. - Ngày 5/8/2022, tại An Giang, Tổ liên ngành phát hiện và tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia giả.