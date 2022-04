Hiệp định RCEP mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 11% Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, khi tận dụng được mọi lợi ích, Việt Nam sẽ có mức thu nhập cao nhất trong số các nước thành viên RCEP. Mức thu nhập của Việt Nam tăng 4,9% so với ngưỡng cơ bản, cao hơn các nước khác tăng chỉ khoảng 2,5%. Tất cả các nước thành viên RCEP đều sẽ chứng kiến xuất khẩu và nhập khẩu tăng, trong đó Việt Nam dự kiến đạt mức tăng xuất khẩu cao nhất với 11,4%. Tương tự, nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng trưởng đáng kể, ở mức 9,2%. Lĩnh vực phát triển mạnh nhất là sản xuất xe có động cơ với 18,6%, kế đến là dệt may 16,2% và may mặc 14,9%, chủ yếu do cắt giảm các biện pháp phi thuế quan.