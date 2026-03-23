Hoàn tất thanh toán “chạm để đi” trên toàn bộ tuyến metro tại Hà Nội

(TBTCO) - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa phối hợp cùng Hanoi Metro chính thức công bố hoàn tất triển khai thanh toán mở (open-loop) trên toàn tuyến metro tại Hà Nội, bao gồm tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn - ga Hà Nội).

Việc triển khai này cho phép hành khách thanh toán cho chuyến đi một cách liền mạch và an toàn chỉ với một thao tác chạm bằng thẻ không tiếp xúc, thiết bị di động hoặc thiết bị đeo thông minh. Giải pháp không chỉ góp phần hạn chế việc sử dụng tiền mặt, mà còn giúp hành khách chỉ cần dùng một thẻ duy nhất để di chuyển, qua đó giúp việc di chuyển hằng ngày trở nên thuận tiện hơn trên toàn hệ thống.

Trải nghiệm thanh toán thao tác chạm bằng thẻ không tiếp xúc.

Đối với hành khách, thay đổi này mang lại trải nghiệm vào ga nhanh chóng hơn, giảm thời gian xếp hàng và tăng sự thuận tiện khi di chuyển trong thành phố, đặc biệt trong giờ cao điểm. Trải nghiệm thanh toán mới cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng tại Thủ đô, phù hợp với Kế hoạch 428 do Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội ban hành.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ: “Việc ra mắt hệ thống thanh toán này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực đơn giản hóa việc di chuyển hằng ngày cho hành khách tại Hà Nội. Chỉ với một thao tác chạm, hành khách có thể di chuyển trên metro nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiền mặt hay mua vé lẻ. Sự tiện lợi này giúp giao thông công cộng trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số, đồng thời góp phần tạo nên một hệ sinh thái giao thông đô thị liền mạch và kết nối hơn”.

Trong quá trình hợp tác, Visa và các đối tác cũng công bố một số sáng kiến nhằm nâng cao hơn nữa trải nghiệm hành khách và chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai của mạng lưới giao thông Hà Nội, bao gồm: giải pháp chấp nhận thanh toán đa kênh, được triển khai trên toàn bộ các tuyến metro Hà Nội, cho phép hành khách trong nước và du khách quốc tế tận hưởng trải nghiệm “chạm để đi” liền mạch, tương tự như tại các thành phố lớn trên thế giới, cùng nhiều lựa chọn thanh toán.

Tiếp đó là giải pháp thẻ đồng thương hiệu Vietcombank - Visa - Hanoi Metro MeGo được thiết kế riêng cho người sử dụng metro và phương tiện công cộng, tích hợp tính năng theo dõi lượng phát thải carbon, hỗ trợ người dùng đưa ra lựa chọn di chuyển bền vững và đóng góp vào hành trình phát triển xanh của Việt Nam.

Visa cùng các đối tác cho biết đang có kế hoạch mở rộng trải nghiệm thanh toán này sang các dịch vụ giao thông công cộng khác tại Hà Nội, đặt nền móng cho một trong những hệ sinh thái giao thông liên hoàn đầu tiên tại Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch 428, Visa đã phối hợp với Hanoi Metro triển khai tính năng xác thực sinh trắc học trên toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị, cho phép hành khách sử dụng Căn cước công dân hoặc VneID để xác thực và di chuyển qua các cổng soát vé một cách nhanh chóng và an toàn. Sáng kiến này thể hiện việc chia sẻ của Visa với tầm nhìn của Chính phủ trong việc nâng cao các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật, đồng thời phát triển thanh toán điện tử, đổi mới sáng tạo và giao thông thông minh.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết: “Hệ thống soát vé ứng dụng xác thực sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt có khả năng mở rộng mô hình giao thông liên hoàn, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách và hỗ trợ tầm nhìn dài hạn trong việc hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác cùng Visa và các bên có liên quan để mở rộng các dịch vụ số tích hợp trên toàn mạng lưới giao thông của thành phố”.