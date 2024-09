Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 1.146.828 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, bằng 77,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,9% so với cùng kỳ.

Phương Anh