Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 290/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (Phiên thứ hai). Theo đó, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10.

Tại Nghị quyết số 290/NQ-CP, Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV...

Triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, việc sửa đổi toàn diện Luật là cần thiết nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp và chống thất thu thuế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Dũng Minh.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự Phiên họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định tại dự án Luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thực tiễn, đẩy nhanh việc hoàn thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

- Rà soát bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp, các quy định của Luật khác liên quan và các cam kết quốc tế.

- Về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Đánh giá kỹ tác động, đảm bảo các quy định mới, giải pháp thay thế có tính hiệu quả, khả thi cao, có lộ trình áp dụng, chuyển đổi hợp lý; đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn, cản trở cho người dân và doanh nghiệp; nghiên cứu quy định áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu... để đơn giản, hiện đại hóa các quy trình quản lý thuế.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền bảo đảm phù hợp với quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó giao Chính phủ/Bộ Tài chính quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hoàn thiện hành lang pháp luật về giá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước ở trung ương và địa phương, tạo hành lang pháp lý, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, để hoàn thiện hành lang pháp luật về giá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự Phiên họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; những bất cập, tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành về giá; bảo đảm phạm vi, đối tượng áp dụng, nhóm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền, hình thức định giá thống nhất với quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với việc phân bổ nguồn lực, xác định rõ nội dung quản lý nhà nước cho các chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định về phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính không phù hợp, cắt bỏ các quy định không cần thiết, gây khó khăn, cản trở.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Có giải pháp đột phá, thay đổi cách tiếp cận về vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi) do Bộ Tài chính trình. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự Phiên họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Nội dung phân cấp, phân quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án từ Quốc hội cho Thủ tướng Chính phủ, từ Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh là phù hợp với các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, cần nghiên cứu theo hướng cần có giải pháp đột phá, thay đổi cách tiếp cận về vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư (không chỉ nội dung mà cả hình thức); cần đơn giản hóa các nội dung tại văn bản chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư, để bước quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉ là sự đồng ý về nguyên tắc của cấp có thẩm quyền. Việc lập và triển khai thực hiện dự án là bước cụ thể hóa nội dung dự án...

Tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh: Đức Thanh.

- Đối với các dự án có quy mô, tính chất đặc biệt cần nghiên cứu có quy định thời gian hoạt động khả thi, hiệu quả và khả năng thu hồi vốn (thời gian thu hồi vốn có thể hơn 70 năm), bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thu hút, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia những dự án, nhất là những hạ tầng lớn, quan trọng, thiết yếu thuộc lĩnh vực đặc thù có chi phí đầu tư, quản lý vận hành rất lớn như đường sắt, hàng không, cảng biển...

- Về việc "ngừng" và "chấm dứt" hoạt động của dự án đầu tư (Điều 39, 40 dự thảo Luật), hiện nay, còn nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất bị bỏ hoang, dừng hoạt động qua nhiều năm, gây lãng phí kéo dài do gặp phải vướng mắc, khó khăn tồn đọng. Do vậy, cần nghiên cứu để quy định rõ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chí, hồ sơ để quyết định "ngừng/chấm dứt hoạt động dự án" để xử lý triệt để các dự án nêu trên, tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

- Rà soát bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 173/2024/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung về phòng chống thuốc lá điện tử, nung nóng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.