Khẳng định vị thế, vai trò trong hoạt động dự trữ nhà nước

Luôn là một trong số đơn vị tiêu biểu của ngành Dự trữ Thành tựu nổi bật nhất là DTNN khu vực Nam Tây Nguyên luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mua nhập kho DTQG, xuất cấp hàng DTQG, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bình ổn thị trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc xuất hàng DTQG đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Công tác cứu trợ, hỗ trợ góp phần bảo đảm an sinh xã hội cũng luôn được cán bộ, công chức Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Khi xảy ra thiên tai, bão lũ..., các cán bộ, công chức trong đơn vị luôn trong tư thế chủ động, linh hoạt, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, không quản ngày đêm kịp thời thực hiện xuất cấp và vận chuyển lương thực đến người dân nhanh nhất, kịp thời nhất, an toàn nhất” - ông Nguyễn Nam Thắng Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên chia sẻ. Từ khi thành lập đến nay, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã xuất gạo hỗ trợ nhân dân và học sinh hơn 7,181 triệu tấn gạo; xuất cấp hơn 10.298 triệu thiết bị, vật tư ( bao gồm: nhà bạt, phao tròn, phao áo, thiết bị chữa cháy rừng, máy phát điện). Riêng trong năm 2022, cục đã hoàn thành việc xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân trong các dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gần 4.300 tấn gạo; xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh gần 2.700 tấn. Trong 5 tháng đầu năm 2023, cục đã hoàn thành xuất cấp cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, Binh đoàn 15, Học viện Lục quân với 2.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 500 chiếc phao áo cứu sinh, 6 bộ máy bơm nước chữa cháy (bao gồm cả thiết bị đồng bộ chữa cháy). Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên cũng là một trong số đơn vị tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ tin học trong quản lý; bảo đảm hiệu quả trong công tác tài chính kế toán; công tác an ninh bảo vệ;… Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao thì công tác xã hội luôn được các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo cục phối hợp với công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh cục quan tâm, duy trì thực hiện hàng năm. Trong 31 năm qua, với những nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương với nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Cục trưởng Nguyễn Nam Thắng khẳng định, với truyền thống đoàn kết, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị mà Tổng cục DTNN giao, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động dự báo tình hình, rà soát, đề xuất nhu cầu về lương thực, vật tư cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời cho người dân.