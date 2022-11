Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh: Hiện đại hóa, điều hành nguồn ngân sách thông suốt, hiệu quả

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN Bắc Ninh luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định về quy trình nghiệp vụ thu chi tiền mặt, quản lý ấn chỉ giấy tờ có giá, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản trong kho, cũng như ngoài quầy giao dịch. Tính đến ngày 10/11/2022, KBNN Bắc Ninh đã thực hiện thu tiền mặt từ khách hàng 224,3 tỷ đồng; chi bằng tiền mặt cho khách hàng 51,9 tỷ đồng; nộp ngân hàng 183,5 tỷ đồng đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trả lại khách hàng 4 món tiền thừa với tổng số tiền trên 11 triệu đồng.