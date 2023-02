Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn nhích tăng, tỷ giá ổn định

Lạm phát cơ bản tăng cao hơn CPI Tuần qua, Tổng cục Thống kê cũng đã công bố các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tháng 1/2023 tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,89%) chủ yếu do giá gas và giá dịch vụ giáo dục giảm là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong tháng một. Trong khi đó, các mặt hàng này năm nay thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.