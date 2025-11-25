Lĩnh vực E&P sẽ là động lực tạo ra tăng trưởng của Petrovietnam trong giai đoạn đến 2035

(TBTCO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp của HĐTV Tập đoàn với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về kế hoạch năm 2026, chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của PVEP.

Tham dự buổi làm việc có Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, các Thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía PVEP có Chủ tịch HĐTV Trương Quốc Lâm, Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Bảo, cùng lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PVEP đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đánh giá giai đoạn 2021-2025. Theo đó, PVEP dự kiến hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao, trong đó có chỉ tiêu vượt mức; hoàn thành 5/5 chỉ tiêu kế hoạch 5 năm và vượt 1 chỉ tiêu so với mục tiêu giai đoạn. Gia tăng trữ lượng của PVEP cao gấp gần 3 lần so với giai đoạn trước, chất lượng trữ lượng tốt hơn, đơn giá khoan/phát hiện được tối ưu, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư và gia tăng nguồn tài nguyên cho Tập đoàn.

Về chiến lược phát triển, PVEP cũng xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới là phát huy vai trò chủ lực, tiên phong trong chuỗi giá trị dầu khí của Petrovietnam, phát triển PVEP trở thành doanh nghiệp dầu khí quốc tế có uy tín, vị thế và năng lực canh tranh cao trong khu vực và thế giới. Cùng với đó là hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực đột phá. Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng chuỗi giá trị từ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, đến thu dọn mỏ, dịch vụ dầu khí đặc biệt và cung cấp các sản phẩm dịch vụ, năng lượng mới phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường, xã hội, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo trao đổi tại cuộc họp

Trong giai đoạn 2026-2030, PVEP đặt ra mục tiêu phù hợp với chiến lược của Petrovietnam với việc giữ nhịp tăng trưởng năm 2026 từ 10%. Đến năm 2030, doanh thu từ sản phẩm mới, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm 25%; doanh thu từ kinh doanh quốc tế chiếm 30% cơ cấu doanh thu.

Một nội dung quan trọng được PVEP trình bày là định hướng mở rộng sang các lĩnh vực mới trên cơ sở thế mạnh E&P, như vận chuyển và chôn lấp CO₂ (CCS/CCUS), nghiên cứu khí than và khoáng sản ngầm, khoáng sản đáy biển, địa nhiệt... PVEP cũng nghiên cứu đầu tư Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Hưng Yên, trung tâm xử lý dữ liệu địa chất bằng máy tính hiệu năng cao phục vụ hoạt động thăm dò - khai thác, từ đó hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn cùng các ban chuyên môn, lãnh đạo PVEP đã trao đổi về các giải pháp, kế hoạch trong giai đoạn tới để đảm bảo mục tiêu đề ra. Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhận định trong giai đoạn tới, bên cạnh việc đảm bảo tăng trưởng ở các lĩnh vực truyền thống, PVEP cần tập trung cơ hội, mở rộng quy mô thông qua các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A). Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu phải đưa nhiệm vụ M&A vào trọng tâm của kế hoạch quản trị năm 2026. Đồng thời, lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh, PVEP là đơn vị chủ lực của Tập đoàn trong triển khai nhiệm vụ về thăm dò khai thác nên cần tăng cường các giải pháp về khoa học công nghệ nhằm gia tăng sản lượng khai thác, tối ưu chi phí, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động PVEP đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động PVEP trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là kết quả gia tăng trữ lượng, duy trì sản lượng khai thác, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn. Những kết quả của PVEP đạt được có thể khẳng định thông qua "thể chế tốt - quản trị tốt - nhân sự tốt". Đồng thời, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị PVEP cần phải quán triệt tinh thần "Nói ít - Nghĩ nhiều - Làm nhiều - Tốc độ nhanh - Hiệu quả cao" nhằm khắc phục những tồn tại trong thời gian qua để phát triển.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị PVEP cần xác định 5 nhóm động lực để từ đó xây dựng công thức tăng trưởng, phát triển cho thời gian tới. Trong đó, động lực cho hoạt động E&P chính là động lực cốt lõi, tạo ra nền tảng để phát triển, cùng với các động lực khác như khoa học công nghệ, chuỗi giá trị tích hợp, M&A, các loại năng lượng mới,... để tạo đột phá. Từ những động lực trên, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị PVEP tập trung vào các nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên triển khai sớm giải pháp về thể chế, tập trung hoàn chỉnh quy chế về M&A, tăng cường quản trị tích hợp, cập nhật mô hình kinh doanh của lĩnh vực E&P, giải pháp về tài chính, giải pháp nguồn nhân lực.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, E&P chính là động lực quan trọng của Tập đoàn vào giai đoạn trước năm 2035, vì vậy cần Tập đoàn cần tập trung tạo động lực tăng trưởng cho lĩnh vực này. Đồng thời tin tưởng với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, PVEP sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2026 nói riêng, giai đoạn 2026-2030 nói chung để góp phần đưa Petrovietnam thực hiện khát vọng vào Fortune Global 500.