Mô hình đô thị TOD - đòn bẩy cho thị trường bất động sản phát triển

Ông Lê Chính Trực - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội: Thị trường ấm lên ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Thực tế cho thấy, thị trường bắt đầu ấm lên sau Tết và kỳ vọng giúp phân khúc nhà ở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khởi sắc hơn trong những quý tiếp theo. Hoạt động bất động sản tăng vọt tại Hà Nội, đẩy giá bán sơ cấp và thứ cấp tăng 3 - 6% so với quý trước và thậm chí cao hơn ở khu vực phía Tây. Còn tại TP. Hồ Chí Minh thị trường căn hộ vẫn ghi nhận giao dịch từ các dự án mở bán từ trước có tiến độ xây dựng tích cực, tiện ích nội khu và pháp lý hoàn chỉnh như MT Eastmark (Điền Phúc Thành), Horizon Phú Mỹ Hưng (Phú Mỹ Hưng) và One Verandah (Mapletree). Điều này khiến giá bán căn hộ sơ cấp tại TP. Hồ Chí Minh tăng nhẹ khoảng 2% - 5% theo quý, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh phục hồi và tăng trưởng nhẹ trong quý I. Đối với thị trường văn phòng, nguồn cung mới ở các thị trường trọng điểm tại Việt Nam tăng trưởng không đáng kể trong 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, thay đổi về giá thuê, tỷ lệ lấp đầy văn phòng, và số lượng tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận xanh tăng lên phản ánh sự chuyển đổi đang diễn ra trong lĩnh vực văn phòng ở Việt Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung văn phòng hạng A tăng mạnh từ nửa sau năm 2023, với khoảng 150.000 m2 diện tích văn phòng xanh, giúp đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng cao cấp của các doanh nghiệp lớn vốn thiếu hụt lâu nay. Nhìn chung, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy của văn phòng hạng A tại TP. Hồ Chí Minh duy trì ổn định ở mức lần lượt là 50,7 USD/m2/tháng và 89%. Ngược lại, thị trường văn phòng Hà Nội lại phản ánh một bức tranh khác. Trong 3 tháng đầu năm 2024, có sự “ganh đua” giá thuê giữa các cao ốc văn phòng mới và hiện hữu, nhất là ở các quận trung tâm. Các dự án mới đưa ra các gói thuê cạnh tranh và điều khoản hợp đồng linh hoạt để thu hút khách thuê mới. Trong khi đó, các tòa nhà hiện hữu điều chỉnh giá thuê và chính sách nhằm giữ chân khách thuê. Sự cạnh tranh này khiến giá thuê văn phòng hạng A tại Hà Nội giảm nhẹ 2% trong quý I/2024 so với quý I/2023./.