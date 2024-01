Năm 2023, doanh số bán ô tô toàn thị trường đạt 301.898 xe

(TBTCO) - Ngày 10/1, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 12 và cả năm 2023.

Cụ thể, theo VAMA, trong tháng 12/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.740 xe, tăng 39% so với tháng 11/2023, tăng 10% so với tháng 12/2022.

Trong đó, doanh số bán xe du lịch tăng 43%, xe thương mại tăng 20,5% và xe chuyên dụng tăng 9% so với tháng trước. Bên cạnh đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 24.044 xe, tăng 33% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.696 xe, tăng 49% so với tháng trước đó.

Ford Ranger- mạnh mẽ, cá tính-luôn được người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: Minh Châu

VAMA cho biết thêm, với kết quả của tháng 12, tính chung cả năm 2023, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 301.898 xe. Tuy nhiên, kết quả này so với năm 2022 vẫn giảm 25% (404.635 xe). Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 27%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 56%.

Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 20% trong khi xe nhập khẩu giảm 32% so với năm 2022.