(TBTCO) - Theo thông tin từ Ban tổ chức Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” (Viet Nam International Sourcing 2024), hàng loạt các đại siêu thị, các nhà phân phối bán lẻ và các đoàn thu mua quốc tế đang lên danh sách chi tiết mua sắm 5 nhóm hàng từ các nhà cung ứng tiềm năng Việt Nam.

Người dân lựa chọn hàng hóa tại siêu thị Big C Thăng Long.

Bên cạnh nhóm hàng “ăn khách” là thực phẩm, năm nay các nhà mua hàng đặc biệt quan tâm đến nhóm hàng dệt may và phụ kiện thời trang; giày dép, ba-lô, túi xách và phụ kiện; đồ thể thao và thiết bị; đồ gia dụng và nội thất.

Điểm đáng chú ý của Viet Nam Sourcing 2024 là ngoài sự tham gia của những “ông lớn” thu mua quốc tế, chuỗi sự kiện còn nhận được sự quan tâm của các nhà thu mua trung cấp. Cụ thể là chuyên gia mua hàng của hệ thống các siêu thị chuyên ngành, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng giảm giá, chuỗi siêu thị phục vụ người châu Á, công ty thương mại chuyên nhập khẩu để cung ứng theo ngành hàng riêng biệt cho chuỗi siêu thị trên toàn cầu đến từ nhiều thị trường mới, có tiêu chuẩn không quá khắt khe như Nam Mỹ, Trung Đông và Đông Âu.

Đặc biệt, với đà tăng trưởng trở lại của ngành dệt may, da giày trong nước, nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh trong lĩnh vực này tại Việt Nam của doanh nghiệp quốc tế tăng vượt bậc từ đầu năm đến nay.

Bộ Công thương cho biết, trong tổng số hàng trăm đoàn thu mua quốc tế dự kiến “đổ bộ” vào Việt Nam trong tháng 6 tới, rất nhiều đoàn bày tỏ rõ mong muốn tìm kiếm đối tác bền vững trong lĩnh vực dệt may, da giày.

Thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong quý I/2024 khởi sắc đạt 9,57 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, xuất khẩu nhóm ngành da giày, túi xách trong 3 tháng đầu năm cũng đạt 5,69 tỷ USD, tăng 10,5% so với quý I/2023.

Nhóm mặt hàng đồ thể thao và thiết bị, bao gồm cả máy chạy bộ cũng được hệ thống đại siêu thị, hãng phân phối tìm kiếm nhà cung cấp nội địa. Đây cũng là ngành hàng mà doanh nghiệp Việt Nam có nhiều lợi thế cũng như tiềm năng mở rộng sang các thị trường mới.

Thông qua tham dự chuỗi sự kiện năm trước, một số doanh nghiệp sản xuất đồ dụng cụ thể thao nội địa đã ký kết được hợp đồng, đưa trực tiếp hàng hóa của mình vào hơn 100 cửa hàng của hệ thống Falabella – hãng bán lẻ lớn nhất tại khu vực Mỹ La-tinh.

Cùng với đó, nhóm hàng đồ gia dụng và nội thất, bao gồm sản phẩm từ vật liệu gỗ, cao su, nhựa, hàng thủ công mỹ nghệ tiếp tục nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà thu mua quốc tế. Đơn cử, Tập đoàn Coppel của Mexico hiện có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn lên đến 500.000 lốp ô tô con hàng năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Hãng bán lẻ danh tiếng này cũng đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng có xuất xứ từ Việt Nam như quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện công nghệ, đồ nội thất gia dụng. Nhiều hãng phân phối đặt kỳ vọng với số lượng doanh nghiệp tham gia và quy mô tăng gần gấp đôi so với lần tổ chức đầu tiên, chuỗi sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2024" sắp tới sẽ tìm kiếm thêm được nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam để đưa vào hệ thống và xuất khẩu./.