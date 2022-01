Quản chặt, chống thất thu thuế thương mại điện tử

(TBTCO) - Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, Cục Hải quan Long An đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, với số thu nộp ngân sách đạt hơn 5.289 tỷ đồng, vượt 43,7% so chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao và vượt 12,5% chỉ tiêu phấn đấu bổ sung, tăng 49% so với cùng kỳ, tạo đà bước vào năm 2022.