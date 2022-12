Tình trạng san lấp hồ ao, kè bờ, lấn sông, cải tạo cảnh quan, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đang diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần có giải pháp bảo vệ nguồn nước thông minh, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước của khu vực và quốc gia, giúp điều tiết, sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội.