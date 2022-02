Tác động đa chiều đến tỷ giá đồng Việt Nam với USD

(TBTCO) - Lạm phát tại Mỹ khiến cho đồng USD mất giá, kèm với diễn biến cán cân thương mại thặng dư đặt đồng tiền trong nước có thể chịu tác động tăng giá so với USD. Tuy nhiên, có ý kiến chuyên gia cho rằng chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam theo tỷ giá trung tâm vẫn đặt ra quan điểm ổn định và thực tế chưa thấy có động thái biến động gì đáng kể lên tỷ giá trong thời gian gần đây.

Những tác động với tỷ giá

Thời gian qua, diễn biến lạm phát tăng kỷ lục tại Mỹ là một trong những chủ đề thu hút giới tài chính và kinh doanh cả trong và ngoài nước. Trong đó, một trong những nội dung được quan tâm là diễn biến tỷ giá đồng Việt Nam so với USD có thể sẽ bị tác động bởi yếu tố này.

Năm 2022 ngành Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá.

Theo số liệu do Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Mỹ tăng 0,6% vào tháng 1/2022, sau khi tăng 0,6% hồi tháng 12/2021. Theo đó chỉ số này đã tăng tới 7,5% trong vòng 12 tháng tính đến hết tháng 1/2022, mức tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua kể từ năm 1982. Số liệu này cũng đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm vượt quá 6%.

So sánh tốc độ tăng giá, chỉ số CPI của Mỹ và Việt Nam thời gian qua có thể thấy, chỉ số này của Mỹ đã tăng nhanh hơn khá nhiều so với chỉ số tăng giá trong nước. Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 1/2022 chỉ tăng 0,19% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2021, CPI cho đến hết tháng 1/2022 cũng chỉ tăng 1,94%.

So sánh theo năm cũng có thể thấy CPI trong nước cũng tăng khá thấp với tốc độ chỉ là 1,84% so với năm trước, trong khi giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng 7% trong năm 2021.

Sự chênh lệch về tốc độ tăng tỷ giá tiêu dùng cho thấy đồng USD đang có xu hướng mất giá nhanh hơn so với đồng Việt Nam và đây có thể là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ giá giữa 2 đồng tiền này.

Diễn biến tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank trong vòng 6 tháng qua (đồng/USD)

Tuy nhiên, diễn biến tỷ giá giữa 2 đồng tiền thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cán cân thương mại, tình hình đầu tư nước ngoài, kiều hối… Về diễn biến thương mại, năm 2021 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,54 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19%; nhập khẩu tăng 26,5%. Trong cả năm 2021 cán cân thương mại hàng hóa đã xuất siêu 4,08 tỷ USD, riêng trong tháng 1/2022 cán cân thương mại xuất siêu 1,39 tỷ USD.

Đo lường diễn biến tỷ giá

Các yếu tố tác động là vậy, nhưng thực tế diễn biến thị trường ngoại tệ thời gian qua cho thấy tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD diễn ra khá ổn định, đôi lúc có thời điểm tăng, nhưng mức tăng không lớn. Tỷ giá USD trung tâm ngày 18/2 là 23.119 đồng/USD, tăng khoảng 38 đồng mỗi USD so với đầu tháng 2. Trong khi đó, tỷ giá USD trung tâm cũng thấp hơn khoảng 26 đồng so với cuối năm 2021.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD bán ra ngày 18/2 là 22.960 đồng/USD, tăng 160 đồng/USD so với phiên đầu tiên sau khi nghỉ Tết và tăng khoảng 50 đồng/USD so với ngày cuối cùng tháng 12/2021.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, diễn biến tỷ giá chung trong cả năm 2021 cho thấy đến cuối tháng 12/2021, tỷ giá trung tâm USD/VND chỉ tăng 0,06% so với cuối năm 2020. Thanh khoản ngoại tệ trên thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân, doanh nghiệp đều được đáp ứng đủ.

Ở góc độ chuyên gia, trao đổi với phóng viên TBTCVN, TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Học viện ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngoài các yếu tố lạm phát, cán cân thương mại… thì cũng cần quan sát tác động của dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Thực tế cũng có các yếu tố có thể tác động là đồng Việt Nam tăng giá so với USD, tuy nhiên, diễn biến cụ thể còn phụ thuộc vào giải pháp điều hành từ phía Ngân hàng Nhà nước. Nhìn chung thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước thường điều hành trên cơ sở cân bằng với các đồng ngoại tệ chủ chốt nhưng thường gắn nhiều với đồng USD.

Trong khi đó, trao đổi về quan điểm điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2022, ông Đào Minh Tú - Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, năm 2022 ngành Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, ông Tú chia sẻ thêm, việc ổn định không đồng nghĩa với cố định, mà ngân hàng sẽ điều hành linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế. Kết quả điều hành tỷ giá theo tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước vài năm gần đây cho thấy phương thức này đã giữ ổn định được tỷ giá trong thời gian qua.