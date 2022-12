Cục Hải quan Thanh Hoá:

(TBTCO) - Với nỗ lực vượt bậc đến thời điểm này, Cục Hải quan Thanh Hóa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng được Bộ Tài chính giao năm 2022, đặc biệt là nhiệm vụ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách đạt gần 19.200 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.

Thu ngân sách - điểm sáng 2022

Ngay từ đầu năm 2022, đơn vị đã có những thuận lợi luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Hải quan và UBDN tỉnh Thanh Hóa, cùng sự phối hợp với các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian thông quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN và minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan, do đó nhận được sự ủng hộ, đồng tình và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả từ cộng đồng DN.

Tuy nhiên, hoạt động của đơn vị cũng có những thách thức khó khăn trong quá trình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Cụ thể, những tháng đầu năm 2022, số ca nhiễm Covid-19 (F0) tăng nhanh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước nói chung và hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Trung Quốc thắt chặt các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các DN có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, còn có những diễn biến bất ổn về chính trị trên thế giới và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu...

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Lào tiếp tục đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào (đến ngày 2/5/2022 mới mở lại, trong đó có cửa khẩu chính Tén Tằn và cửa khẩu phụ Khẹo của tỉnh Thanh Hóa) nên hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK) qua tuyến biên giới đường bộ do Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa quản lý chỉ thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo). Dẫn đến số lượng tờ khai hàng hóa XNK, phương tiện và hành khách XNC, trị giá kim ngạch bị giảm xuống, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thu ngân sách của đơn vị.

Nguồn: Tổng cục Hải quan. Đồ họa: Văn Chung

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, đơn vị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cập nhật để công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng DN trong thực hiện thủ tục hải quan và thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đơn vị cũng đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - DN năm 2022, với sự tham gia của 205 DN có hoạt động XNK trên địa bàn, duy trì thường xuyên liên tục các kênh liên lạc, hỗ trợ giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hải quan cho các DN nhanh chóng, kịp thời.

Từ đầu năm đến nay đơn vị đã thu hút và đảm bảo làm thủ tục XNK cho hơn 460 DN, trong đó 156 DN có hoạt động xuất, nhập khẩu thường xuyên với các mặt hàng XNK chủ yếu như sản phẩm đá xây dựng các loại; dăm gỗ; xăng, dầu tái xuất; hải sản đông lạnh…

Tính đến ngày 7/12/2022, đơn vị đã thu ngân sách đạt 19.188 tỷ đồng (bằng 156% so với năm 2021), vượt 74,4% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính giao (11.000 tỷ đồng), vượt 9,6% so với chỉ tiêu giao phấn đấu lần 2 của Tổng cục Hải quan (17.500 tỷ đồng). Trong đó, số thu chủ yếu của đơn vị từ nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chiếm 83% tổng số thu nộp ngân sách (thu từ dầu thô tính đến 30/11/2022 đạt hơn 14.650 tỷ đồng).

Phối hợp hiệu quả trong chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cùng với việc hoàn thành vượt bậc chỉ tiêu thu ngân sách thì công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu là điểm sáng của Cục Hải quan Thanh Hóa đạt được trong năm 2022.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa, năm 2022, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để phòng ngừa và đấu tranh với mọi hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới.

Năm 2022, đơn vị đã ban hành 4 kế hoạch về phòng, chống ma túy và 23 văn bản triển khai chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; ký kết Quy chế số 01/QCPH-CA-BP-HQ ngày 11/7/2022 giữa Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp giữa lực lượng Công an - Bộ đội Biên phòng - Hải quan tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống ma túy.

Á quân về cải cách hành chính Với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý, năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xếp hạng thứ 2/25 về chỉ số năng lực cạnh tranh trong khối các đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh Thanh Hóa; xếp hạng thứ 2 về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 do Tổng cục Hải quan thẩm định. Năm 2022, đơn vị có 27 sáng kiến và 4 đề tài đạt sáng kiến cấp cơ sở của 48 cá nhân năm 2022 được công nhận; đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận sáng kiến cấp ngành cho 2 sáng kiến thuộc cục và 4 đề tài cấp ngành của 7 cá nhân thuộc cục.

Kết quả, trong năm 2022, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 7 vụ án về ma túy và 1 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa. Tang vật thu được là 40kg quả thuốc phiện; 479,108g nhựa thuốc phiện; 20.149,21g ma túy; 190 cây thuốc lá.

Bên cạnh đó, trong công tác kiểm soát hải quan, tính đến ngày 7/12/2022, đơn vị đã phát hiện, xử phạt 124 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, số tiền phạt thu nộp ngân sách là 14,64 tỷ đồng (tăng 25 vụ vi phạm so với cùng kỳ năm 2021).

Công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) cũng đạt kết quả tích cực, nhằm chống thất thu và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của DN. Tính đến ngày 7/12/2022, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra sau thông quan 16/19 cuộc (trong đó 6 cuộc kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, 9 cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật, 1 cuộc kiểm tra theo chuyên đề của Tổng cục Hải quan giao). Số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 1,038 tỷ đồng, trong đó số tiền ấn định và chậm nộp là 780 triệu đồng; số tiền phạt vi phạm hành chính là 258 triệu đồng.