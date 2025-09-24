Thị trường chứng khoán đứng trước “cửa sổ cơ hội” mới

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang duy trì sức hút đặc biệt nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, lãi suất thấp và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Thanh khoản cải thiện cùng với sự hồi phục lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết đang tạo ra “cửa sổ cơ hội” mới cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Lực đẩy mạnh mẽ từ cải cách và nâng hạng

Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi đang tiến rất gần đến đích. Niềm tin ấy được củng cố bởi loạt nỗ lực của Chính phủ trong hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và đối thoại quốc tế.

Mới đây, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách chiến lược, trong đó nổi bật là Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Những chính sách lớn được ban hành không chỉ là bước đi chiến lược của thị trường chứng khoán, mà còn góp phần đưa thị trường Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực quốc tế, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chứng khoán Việt Nam đang là một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Ảnh tư liệu

Nếu nâng hạng thành công, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ ETF và quỹ chủ động toàn cầu. Điều này không chỉ gia tăng thanh khoản, nâng hạng chỉ số, mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết cải thiện quản trị công ty, công bố thông tin theo chuẩn mực cao hơn để giữ chân dòng vốn ngoại. Sự cộng hưởng của các yếu tố này, cùng với làn sóng IPO từ các doanh nghiệp lớn dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027, hứa hẹn tạo nên lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE Russell nâng hạng Trong báo cáo mới đây, BSC Research dự báo, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng và dự kiến sẽ cần 2 chặng chuyển đổi cho quá trình này (tối thiểu từ 6 - 12 tháng). Đối với MSCI, dựa trên đánh giá mới nhất, khả năng vào danh sách tiềm năng nâng hạng lên Emerging Market sẽ khả thi hơn vào giai đoạn 2026 - 2027.

Trong chuyến công tác tới Vương quốc Anh và Cộng hòa Italia từ ngày 14 - 21/9/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đang là một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới và dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh, Việt Nam ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Kỳ vọng dòng tiền ngoại có thể đảo chiều

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những diễn biến rất tích cực từ đầu năm tới nay. Tính đến thời điểm hiện tại, VN-Index đã ghi nhận mức tăng trưởng đến 29,02% so với cuối năm 2024 với điểm nhấn là sự phục hồi mạnh mẽ theo hình chữ V sau "cú sốc" thông tin về thuế quan vào đầu tháng 4. Sự tăng trưởng này đến từ nhiều động lực cộng hưởng cả trong và ngoài nước.

Theo bà Hằng, mặc dù thị trường đã tăng trưởng tốt, nhưng vẫn còn dư địa để đi lên trong những tháng cuối năm dựa trên các yếu tố như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp bền vững. Các dự báo cho thấy, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 11 - 17% trong năm 2025. Đây là nền tảng cơ bản vững chắc cho đà tăng của giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, định giá thị trường vẫn còn hấp dẫn. Dù chỉ số đã tăng, hệ số P/E của VN-Index hiện tại vẫn ở mức hợp lý, khoảng 14,8 lần trong nửa cuối tháng 9 và mức P/E dự phóng tương ứng là 13,4 lần, thấp hơn so với trung bình lịch sử và khu vực. Với các xu hướng tăng trước đây chúng ta có mức P/E trung bình vùng đỉnh xu hướng là 17 - 20 lần, thì mức định giá hiện tại cũng chưa phải là đắt đỏ và vẫn còn nhiều dư địa để đi lên.

“Ngoài ra, dòng vốn ngoại có thể quay trở lại. Việc nâng hạng thị trường có thể thu hút khoảng 3,5 - 7,5 tỷ USD từ các quỹ ETF. Đồng USD xét trong trung hạn được dự báo sẽ vẫn là xu hướng giảm với lộ trình hạ lãi suất rõ ràng của Fed. Chúng ta có thể kỳ vọng dòng tiền ngoại đảo chiều hoặc ít nhất là cân bằng tích cực hơn trong thời gian tới” - bà Hằng kỳ vọng.

Song song với đó là thanh khoản dồi dào. Dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là động lực chính, trong lịch sử các sóng tăng trước, gần nhất là 2020 - 2021, vẫn luôn mua ròng hấp thụ lượng bán ra từ khối ngoại, thúc đẩy thị trường đi lên. Sóng tăng 2025 - 2026, dòng tiền nội còn mạnh mẽ hơn cho thấy khả năng cao lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại một lần nữa. Môi trường lãi suất thấp cũng khuyến khích dòng tiền chảy vào các kênh đầu tư có lợi suất cao hơn như chứng khoán.

“Sự cộng hưởng của nền tảng vĩ mô ổn định, chính sách hỗ trợ quyết liệt từ Chính phủ và kỳ vọng tích cực từ các câu chuyện riêng của thị trường đã tạo nên một bức tranh sáng cho chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn nói chung, cũng như những tháng cuối năm 2025 nói riêng” - bà Hằng chia sẻ.

Ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Khối Nghiên cứu đầu tư Công ty cổ phần FIDT: Dòng tiền lớn ngày càng chú ý đến thị trường chứng khoán Với mặt bằng lãi suất giảm sâu và kênh đầu tư truyền thống như gửi tiết kiệm có suất sinh lời kém hấp dẫn trong ngắn hạn, dòng tiền lớn từ các tổ chức và quỹ đầu tư đang ngày càng chú ý đến thị trường chứng khoán. Nhiều tín hiệu cho thấy, các nhà đầu tư tổ chức đã và đang “nhập cuộc”. Các tổ chức chuyên nghiệp quản trị rủi ro chặt chẽ, nên họ sẽ giải ngân dần dần, ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, tài chính lành mạnh và triển vọng tăng trưởng rõ ràng. Nếu mặt bằng lãi suất còn duy trì thấp, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền tổ chức sẽ tiếp tục mở rộng vai trò. Đặc biệt, khi các yếu tố nền tảng vĩ mô (như tăng trưởng GDP, lợi nhuận doanh nghiệp) giữ vững, các quỹ đầu tư sẽ tự tin giải ngân hơn. Ngoài ra, khả năng nâng hạng thị trường và những cải thiện về minh bạch, hệ thống giao dịch cũng là chất xúc tác để dòng tiền lớn tham gia mạnh mẽ hơn. Tóm lại, dòng tiền tổ chức đã “vào guồng” và xu hướng này sẽ rõ nét hơn trong bối cảnh lãi suất thấp kéo. dài. Mai Tấn (ghi)