(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp phục hồi mạnh. Dòng tiền trở nên chọn lọc hơn, mức độ phân hóa tăng và các yếu tố bên ngoài như thuế quan, tỷ giá tiếp tục là biến số cần theo dõi.

Ưu tiên hàng đầu với nhà đầu tư nên là bảo toàn lợi nhuận và quản trị rủi ro danh mục. Ảnh tư liệu

Tâm lý thận trọng hơn sau nhịp tăng

Kết thúc tháng 5, chỉ số VN-Index đạt mức 1.332,6 điểm, tăng gần 9% so với tháng trước và vượt đỉnh 3 năm. Đà tăng chủ yếu đến từ kỳ vọng về quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và việc Hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức vận hành, góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư. Thanh khoản giữ ở mức khá cao cho thấy dòng tiền vẫn duy trì, dù có dấu hiệu phân hóa rõ hơn.

Tuy nhiên, sau khi tăng hơn 22% từ đáy tháng 4, nhiều cổ phiếu đã vào vùng "nhạy cảm" về định giá. SSI Research cho rằng, thị trường cần thời gian điều chỉnh để tích lũy lại, nhất là trong bối cảnh thời điểm hoãn áp thuế 90 ngày của Hoa Kỳ sắp kết thúc và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II đang đến gần.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn trong xu hướng tăng nhưng đã tiệm cận vùng kháng cự 1.360 - 1.390 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.300 - 1.320 điểm. Do đó, trong giai đoạn tới, thị trường có thể vận động trong biên độ hẹp, với độ phân hóa cao giữa các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản, triển vọng lợi nhuận rõ ràng, đồng thời linh hoạt điều chỉnh danh mục trước các yếu tố biến động từ vĩ mô và chính sách quốc tế.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược VPBankS nhận định, khó khăn của thị trường nằm trong vùng kháng cự mạnh trong vòng 3 năm trở lại đây. Mỗi lần chỉ số tiệm cận sát vùng đỉnh của 3 năm quanh mốc 1.340 điểm, hay 1.350 điểm, áp lực bán rất lớn. Ngoài ra, thời điểm này cũng khá "nhạy cảm" khi vòng đàm phán thuế quan cuối cùng đang đến rất gần.

Bên cạnh đó, thời gian qua, thị trường tăng nhanh nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, các nhóm trụ cột trong giai đoạn này có dấu hiệu chững lại hoặc điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó. Theo ông Sơn, đây là đấu hiệu chốt lời bình thường. Bên cạnh đó, sau 2 tuần mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài lại tăng bán ròng khiến giới đầu tư có sự lo ngại, thận trọng nhất định trước những vùng cản mạnh.

Dòng tiền cần có sự lan tỏa rõ rệt

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, giai đoạn sắp tới sẽ là thời điểm "then chốt" với nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào giữa tháng 6 và hạn cuối đàm phán thuế đối ứng vào đầu tháng 7.

Theo ông Hinh, ưu tiên hàng đầu với nhà đầu tư nên là bảo toàn lợi nhuận và quản trị rủi ro danh mục. "Rõ ràng, sau đà tăng mạnh, thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn thử thách. Việc giữ vững tâm lý, lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng và quản lý danh mục cẩn thận sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư vượt qua giai đoạn nhiều biến động phía trước" - ông Hinh cho hay.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng cho hay, thị trường cần có một nhịp “nghỉ chân” sau giai đoạn phục hồi mạnh. Theo Mirae Asset Việt Nam, thị trường đang bước vào giai đoạn thiết lập mặt bằng giá mới trong tháng 6, với vùng hỗ trợ kỳ vọng tại 1.310 - 1.320 điểm. Đà tăng chỉ có thể được duy trì nếu dòng tiền có sự lan tỏa rõ rệt hơn sang nhiều nhóm ngành, nhất là các cổ phiếu vốn hóa lớn mang tính dẫn dắt như ngân hàng, bán lẻ và công nghệ.

Chuyên gia SSI Research cho rằng, triển vọng dài hạn thị trường vẫn rất tích cực. Theo ước tính đối với hơn 80 cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu, lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng 13,4% so với cùng kỳ trong kịch bản Hoa Kỳ áp thuế 20%.

Hoạt động đầu tư công và sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng được kỳ vọng sẽ là lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng của các ngành mang tính chu kỳ như xây dựng và vật liệu, bất động sản dân cư, công nghệ thông tin và tài chính.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tiêu dùng có thể được hưởng lợi từ quá trình phục hồi dần của tiêu dùng nội địa và gia tăng thị phần biên lợi nhuận, mặc dù tâm lý tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các yếu tố thuế quan vào cuối năm.

Giám đốc Chiến lược VPBankS Trần Hoàng Sơn đưa ra hai kịch bản cho thị trường trong ngắn hạn. Ở kịch bản lạc quan, VN-Index rung lắc nhẹ và vẫn giữ được hỗ trợ 1.315 điểm tiếp tục trong xu hướng đi lên, vượt qua vùng cản 1.350 điểm. Với kịch bản thận trọng, chỉ số xuất hiện nhịp điều chỉnh và để mất các nền hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như 1.305 - 1.315 điểm, khả năng sẽ chuyển thành nhịp giảm và hướng tới kiểm nghiệm lại những vùng hỗ trợ thấp hơn tại 1.260 - 1.280 điểm.

Theo chuyên gia, đây cũng là giai đoạn để nhà đầu tư có thể tái cấu trúc lại danh mục cổ phiếu. Trong trường hợp thị trường lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo khoảng 1.270 - 1.280 điểm, nhà đầu tư có thể giải ngân, ưu tiên vào một số danh mục lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán một số cổ phiếu trong nhóm bán lẻ hàng tiêu dùng, nhóm logistics...

"Câu chuyện nâng hạng thị trường theo tôi vẫn là tiêu điểm được đón chờ và do đó, sau giai đoạn nhiễu do bán ròng hoặc do thuế quan, xu hướng sắp tới chắc chắn sẽ tạo nền tích lũy mới cho thị trường, phục hồi và tiếp tục đi lên" - ông Sơn phân tích.