Thời điểm tốt để Việt Nam áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Mark Goodchild - chuyên gia chính sách tài chính y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại trụ sở ở Geneva, bày tỏ ủng hộ dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) của Bộ Tài chính trình Chính phủ, nhằm hạn chế sử dụng sản phẩm có hại cho sức khỏe theo Quyết định số 155/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Ông cho rằng việc cần thiết đưa đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế là ưu tiên rõ ràng.

Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt lên đồ uống có đường có thể khuyến khích các sản phẩm thay thế tích cực. Ảnh: TL

PV: WHO đưa ra khuyến nghị giảm tiêu thụ đường, trong đó có đồ uống có đường để nhằm ngăn ngừa bệnh không lây nhiễm (BKLN). Ông có thể cho biết, lý do của việc WHO đưa ra khuyến nghị này?

Ông Mark Goodchild: Trên toàn cầu và đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam, chúng tôi nhận thấy gánh nặng các BKLN đang gia tăng và một trong các nguyên nhân là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

Nên tăng thuế đối với tất cả các sản phẩm không tốt cho sức khỏe Ông Mark Goodchild nhấn mạnh, vì lợi ích cộng đồng và lợi ích kinh tế, giảm gánh nặng chí phí y tế, tử vong do các bệnh không lây nhiễm, Việt Nam cần cân nhắc tiếp tục tăng thuế đối với tất cả các sản phẩm không tốt cho sức khỏe, trong đó thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường là ưu tiên rõ ràng.

Đối với các BKLN thường không xác định được nguyên nhân cụ thể mà chỉ có một nhóm yếu tố nguy cơ góp phần làm bệnh phát triển, gồm: môi trường sống không lành mạnh, sử dụng thuốc lá, rượu bia, các loại thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, ăn nhiều muối và đường (đặc biệt là trong các đồ uống ngọt).

Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyến nghị các biện pháp can thiệp nhằm hạn chế nguồn gốc của các yếu tố nguy cơ đó, đặc biệt là việc tiêu thụ quá nhiều đường. Tuy nhiên, các sản phẩm này lại được tích cực quảng bá và tiếp thị cho giới trẻ. Vì vậy, trong số các gói giải pháp can thiệp nhằm hạn chế các BKLN liên quan đến chế độ ăn uống, chúng tôi khuyến nghị áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường (ĐUCĐ), để thực sự giải quyết các yếu tố nguy cơ này.

PV: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống BKLN và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025. Trong đó, quan tâm đến giải pháp hạn chế tiêu thụ ĐUCĐ. Ông có bình luận thế nào về hành động này?

Ông Mark Goodchild: WHO hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai Quyết định số 155/QĐ-TTg.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch này, Chính phủ cần có các can thiệp dựa trên bằng chứng khoa học và thực tiễn để thực hiện được các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra về sức khoẻ cộng đồng.

Chúng tôi hiểu rằng, việc áp thuế đối với các sản phẩm không lành mạnh này có thể là biện pháp giảm tiêu dùng hiệu quả nhất. Vì vậy, để có thể thực hiện các mục tiêu và đạt được các chỉ tiêu của Chính phủ Việt Nam, áp thuế ĐUCĐ là một giải pháp rất hiệu quả để triển khai thực hiện.

PV: Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), trong đó có đưa ĐUCĐ vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này?

Ông Mark Goodchild: WHO rất hoanh nghênh đề xuất này của Bộ Tài chính và chúng tôi cũng đã có khuyến nghị Việt Nam triển khai áp dụng thuế với ĐUCĐ vì lợi ích sức khoẻ cộng đồng, giảm thiểu và ngăn ngừa các BKLN liên quan đến chế độ ăn trong tương lai.

PV: Có ý kiến cho rằng việc đánh thuế vào ĐUCĐ sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, vì vậy nhiều quốc gia không chọn giải pháp này. Quan điểm của ông ra sao để hài hòa lợi ích doanh nghiệp với quyền lợi người tiêu dùng?

Ông Mark Goodchild: Mọi người thường cho rằng việc đánh thuế ĐUCĐ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến một số tác nhân nào đó trong chuỗi giá trị. Trên thực tế, hiện nay một số nước đang áp dụng thuế đối với ĐUCĐ một cách rất thông minh.

Chúng ta đều biết rằng, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt lên ĐUCĐ có thể khuyến khích các sản phẩm thay thế tích cực. Người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các sản phẩm lành mạnh hơn cũng có thể kích thích ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, tạo thêm việc làm và tăng trưởng tương tự như các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Đồng thời, một số quốc gia khác đã rất thông minh trong cách triển khai áp dụng thuế với ĐUCĐ nhằm khuyến khích doanh nghiệp cải tiến các sản phẩm của mình để đưa ra các sản phẩm có hàm lượng đường thấp hơn và ít tác hại hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có thể được hưởng lợi.

PV: Với Việt Nam việc áp dụng đánh thuế ĐUCĐ thế nào cho phù hợp, thưa ông?

Ông Mark Goodchild: Tôi cho rằng đây thực sự là thời điểm tốt nhất để áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ĐUCĐ ở Việt Nam. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang chứng kiến gánh nặng ngày càng gia tăng do các BKLN liên quan đến chế độ ăn uống.

Chúng ta có thể thấy điều này qua tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang tăng nhanh ở người trưởng thành ở Việt Nam. Vì vậy, áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ĐUCĐ có thể đóng vai trò rất quan trọng như một biện pháp phòng ngừa.

PV: Xin cảm ơn ông!