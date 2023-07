Thủy, hải sản là một trong những mặt hàng chủ lực xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam. Trước thời điểm tháng 8/2021, trung bình sản lượng mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu qua cửa khẩu này đạt trung bình 20 tấn/ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ thời điểm tháng 8/2021 đến trước ngày 5/7/2023, mặt hàng thủy, hải sản chưa thực hiện thông quan qua cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu. Do đó, hi vọng rằng lô hàng thủy sản đầu tiên của năm 2023 này sẽ là khởi đầu mới để mặt hàng này được thông quan thường xuyên trở lại qua cửa khẩu Cốc Nam sau gần 3 năm tạm dừng.