(TBTCO) - Chiều 01/9, tại Thiên Tân (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; đánh giá cao việc Lãnh đạo cấp cao Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng của SCO; khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các đối tác; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển quan trọng đã đề ra.

Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cảm ơn Thủ tướng đã tham dự Hội nghị với tư cách khách mời.

Ông cho biết chủ đề Hội nghị năm nay là phát triển bền vững, thể hiện mong muốn của SCO về giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội chứ không chỉ an ninh như ban đầu. Ông bày tỏ tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam, cho biết đã thăm Việt Nam nhiều lần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn tình cảm của Tổng thư ký SCO Yermekbayev và mời ông sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao vị thế, vai trò của SCO đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới cũng như chủ đề lần này của Hội nghị thượng đỉnh SCO.

Thủ tướng khẳng định sự tham dự tích cực, chủ động, thiện chí và có trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động của SCO sẽ góp phần tăng cường vai trò của chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc; vì môi trường ổn định, thịnh vượng, vì hợp tác bình đẳng, cùng có lợi tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa SCO và ASEAN, mong muốn SCO ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình./.