Thuế tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền chính sách bỏ thuế khoán đến doanh nghiệp và người dân

(TBTCO) - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền về chính sách bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Theo đánh giá của Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy, kết quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thời gian qua có nhiều điểm nổi bật, song tình hình thu ngân sách đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức, còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế ở các chức năng quản lý thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: CT

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, vẫn còn nhiều đơn vị chưa thật sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa thể hiện sự quyết tâm trong việc đề ra phương án, giải pháp khắc phục khó khăn dẫn tới hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Điển hình như công tác văn phòng, công tác quản lý nợ và quản lý hộ kinh doanh ở một số Thuế cơ sở.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm 2025, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo toàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Đồng thời, thực hiện chính xác, kịp thời các chính sách thuế mới, đặc biệt là cơ chế, chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp các khoản thuế…, để hỗ trợ doanh nghiệp; không gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người nộp thuế...

Đặc biệt, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa giao Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế khẩn trương tham mưu đẩy mạnh việc tuyên truyền đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân về chính sách bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng chức năng, các Thuế cơ sở tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành theo đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý việc kê khai, tính thuế, trữ lượng khai thác tài nguyên khoáng sản của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý, gắn trách nhiệm đến từng cán bộ quản lý.

Đối với công tác kiểm tra thuế, lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, cần tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, hiểu đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh; nâng cao chất chất lượng các cuộc kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra được giao năm 2025.

Trong công tác quản lý nợ, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị các Thuế cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế, làm tốt hơn nữa công tác dân vận nhằm đạt được hiệu quả trong công tác thu hồi nợ. Thủ trưởng các đơn vị tập trung cao độ, khẩn trương áp dụng tối đa các biện pháp nhằm đưa tỷ lệ nợ xuống mức 8% tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu ngân sách, nhất là các đơn vị có tỷ lệ nợ cao; có giải pháp phân công, phân nhiệm cho tập thể lãnh đạo Thuế cơ sở gắn với nhiệm vụ thu nợ; đồng thời áp dụng đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Đối với công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, các Thuế cơ sở tập trung, đầu tư thời gian, bố trí nhân lực phù hợp để thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, nộp thuế điện tử và đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; tra cứu, khai thác, thu thập và phân tích dữ liệu về hộ, cá nhân kinh doanh để phục vụ công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh…/.