Cán bộ thuế thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “hỗ trợ, phục vụ” người nộp thuế

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế:

(TBTCO) - Theo ông Mai Sơn, ngành Thuế đã và đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bởi việc chuyển đổi phương thức quản lý thuế sẽ chỉ thành công khi cán bộ thuế thay đổi tư duy.

Hoàn thiện chính sách

Ngày 8/10, tại Hội thảo “Sắp bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?”, chia sẻ thông tin về những hoạt động của ngành Thuế trong việc đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, người nộp thuế khi chuyển đổi từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, ngành Thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội thảo

Đầu tiên là tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách minh bạch, công bằng. Ông Mai Sơn cho biết, ngành Thuế xác định việc tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách là bước đi đầu tiên và quan trọng hàng đầu.

Thông tin về chính sách thuế cụ thể, đại diện Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã tham mưu sửa đổi Luật Quản lý thuế, đồng thời phối hợp rà soát các luật thuế liên quan như thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) để bảo đảm phù hợp với định hướng mới.

Trong dự thảo Luật Thuế TNCN hiện nay, đang đề xuất phương pháp tính thuế TNCN trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với những hộ kinh doanh có đầy đủ sổ sách kế toán. Quy định này sẽ khuyến khích hộ kinh doanh minh bạch chi phí, mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh mà không lo bị thiệt về thuế so với doanh nghiệp.

Nói cách khác, hộ kinh doanh làm ăn lớn nếu có sổ sách bài bản sẽ được tính thuế trên lợi nhuận giống như doanh nghiệp, thay vì nộp thuế khoán trên doanh thu như trước. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo khi hộ kinh doanh mở rộng quy mô sẽ không chịu bất kỳ thiệt thòi nào so với việc thành lập doanh nghiệp, giúp bà con yên tâm phát triển kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) đang báo cáo, đề xuất sửa đổi các quy định về chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, không làm phát sinh nhân sự kế toán. Mục tiêu là để khi hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp siêu nhỏ, chủ hộ vẫn có thể tự duy trì sổ sách trên nền tảng ứng dụng hỗ trợ, không cần phải thuê thêm kế toán chuyên trách.

Song song đó, ngành Thuế cũng làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ (phần mềm kế toán, hóa đơn...) để cung cấp, hỗ trợ các gói sử dụng với chi phí ưu đãi, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong việc tuân thủ chế độ kế toán và hóa đơn mới.

Cắt giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, ông Mai Sơn cũng cho biết, ngành Thuế đặc biệt chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý thuế để giảm gánh nặng thủ tục cho người nộp thuế. Ngành Thuế đã và đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế.

"Chúng tôi đã rà soát để cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục và 30% chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh. Các thủ tục ưu tiên đơn giản hóa gồm: đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, khai thuế, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn, kê khai miễn giảm thuế… Tất cả mẫu biểu, tờ khai thuế liên quan đến hộ kinh doanh sẽ được rút gọn, loại bỏ trường thông tin không cần thiết, chuyển tối đa sang hình thức điện tử để bà con chỉ cần thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thay vì phải nộp hồ sơ giấy”, ông Mai Sơn nói.

Đại diện Cục Thuế cho biết thêm, trong quý IV/2025 này, cơ quan Thuế sẽ nâng cấp hệ thống eTax Mobile và các ứng dụng liên quan, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử thông minh dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Hội thảo thu hút được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu là giúp bà con “nhập vai” người nộp thuế điện tử một cách thuận lợi nhất. Các chức năng mới như tờ khai thuế điện tử thông minh đã và đang được phát triển – nghĩa là hệ thống tự đề xuất sẵn các chỉ tiêu doanh thu, thuế phải nộp dựa trên dữ liệu như hóa đơn điện tử, thông tin đăng ký thuế của hộ kinh doanh, bà con chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin. Đây chính là bước cải cách tạo thuận lợi tối đa, giúp việc kê khai thuế trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, giảm thiểu sai sót và thời gian cho bà con.

Song song với giải pháp về thể chế và công nghệ, công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh được ngành Thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để hướng dẫn, giải đáp, các thắc mắc, băn khoăn của các hộ kinh doanh. Bởi phần lớn hộ kinh doanh nhỏ lẻ lâu nay quen làm theo kinh nghiệm, ít có thói quen tìm hiểu văn bản pháp luật và cũng e ngại khi tiếp xúc với cơ quan thuế. Do đó, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch truyền thông và hỗ trợ nhằm tạo dựng niềm tin cho bà con, giúp bà con hiểu rõ lợi ích thiết thực của chính sách mới, từ đó chủ động thực hiện chứ không phải miễn cưỡng.

Nội dung tuyên truyền được thiết kế hết sức đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với từng nhóm đối tượng; tránh dùng ngôn ngữ pháp lý phức tạp hay tài liệu quá dài dòng. Hình thức tuyên truyền cũng được triển khai đa kênh, đa dạng nội dung phù hợp đến từng hộ kinh doanh…

Thành lập tổ công tác để “cầm tay chỉ việc” người nộp thuế

Cuối cùng, ngành Thuế tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bởi chuyển đổi phương thức quản lý thuế sẽ chỉ thành công khi cán bộ thuế thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “hỗ trợ, phục vụ” người nộp thuế.

Theo ông Mai Sơn, ngay từ đầu năm 2025, toàn ngành đã phát động phong trào “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, quán triệt tới từng cán bộ thuế các cấp tinh thần đồng hành cùng hộ kinh doanh.. Mục tiêu là để công chức ngành Thuế sẵn sàng đóng vai trò “người hướng dẫn tận tụy” thay vì chỉ là người kiểm tra, giám sát như trước.

Trong quý IV/2025 và những tháng đầu năm 2026, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, ngành Thuế sẽ triển khai rộng rãi các Tổ công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi tại tất cả các địa phương. Thành phần Tổ công tác gồm các cán bộ thuế am hiểu chính sách, giỏi kỹ năng công nghệ thông tin, cùng với đại diện các đại lý thuế, doanh nghiệp cung cấp giải pháp bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử.

Các tổ công tác này sẽ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con từng bước – từ đăng ký mã số thuế, kê khai thuế lần đầu, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đến đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử và thực hành phần mềm kế toán đơn giản.

Các điểm hỗ trợ lưu động cũng sẽ được bố trí ở những khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh (như khu chợ, tuyến phố thương mại, làng nghề…) để tiếp cận và hỗ trợ đông đảo bà con ngay tại địa bàn.