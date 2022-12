Agribank Trà Vinh trao 2 tỷ đồng ủng hộ quỹ an sinh xã hội năm 2022 Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác liên ngành, cũng tại sự kiện này, Agribank Trà Vinh đã trao 2 tỷ đồng ủng hỗ quỹ an sinh xã hội năm 2022. Ghi nhận những đóng góp của Agribank đối với địa phương, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao vai trò của Agribank Trà Vinh đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh nhà, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê, mỗi năm Agribank Trà Vinh đã đóng góp, ủng hộ 3,2 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện mong muốn Agribank Trà Vinh tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; huy động tốt nguồn vốn dân cư, mở rộng đầu tư vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế, nhất là đầu tư vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận tốt nguồn vốn tín dụng, có cơ chế chính sách tín dụng phù hợp, hỗ trợ, ưu đãi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục đi đầu trong công cuộc đổi mới công nghệ, số hóa ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng..., đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.