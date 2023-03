Tương lai mờ mịt với Sàn giao dịch chứng khoán London

(TBTCO) - FTSE 100 sẽ mất một trong những công ty lớn nhất sau khi tập đoàn vật liệu xây dựng CRH thông báo có kế hoạch chuyển danh sách niêm yết chính sang thị trường chứng khoán New York (Mỹ), điều này giáng thêm một đòn mạnh vào những nỗ lực đưa London trở lại thành trung tâm tài chính toàn cầu.

Không chỉ các "ông lớn" mà nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng đang lần lượt rời khỏi thị trường chứng khoán London. Ảnh: The Guardian

Chứng khoán Anh đang mất dần vị thế

Những lo ngại về tương lai của thị trường chứng khoán London (Anh) đang gia tăng sau khi SoftBank và CRH - tập đoàn vật liệu xây dựng lớn nhất thế giới, đã có kế hoạch chuyển danh sách thị trường chứng khoán chính sang New York (Mỹ).

SoftBank tuần này đã từ chối niêm yết ARM, công ty thiết kế vi xử lý được ví như "viên ngọc" của ngành công nghệ Vương quốc Anh tại sàn chứng khoán London, bất chấp nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ từ ba thủ tướng liên tiếp của Vương quốc Anh.

Tập đoàn Nhật Bản này từ lâu đã xem việc niêm yết tại Mỹ là cơ hội tốt nhất để thu lại 32 tỷ USD mà họ đã bỏ ra để mua ARM vào năm 2016 do các nhà đầu tư Mỹ định giá cao hơn đối với cổ phiếu công nghệ.

Giám đốc pháp lý của ARM Spencer Collins đã thông báo cho các quan chức của Bộ Tài chính Vương quốc Anh vào hôm 1/3/2023. SoftBank và ARM đã xác nhận quyết định vào cuối ngày thứ Năm cùng với tuyên bố việc chỉ niêm yết duy nhất ở Mỹ trong năm nay là “con đường tốt nhất cho công ty và các bên liên quan”, đồng thời cho biết thêm, họ vẫn sẽ xem xét việc niêm yết thứ cấp ở London "trong thời gian tới".

Quyết định tập trung vào một đợt niêm yết sơ bộ duy nhất ở New York sẽ là một đòn giáng cá nhân đối với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, người đã tổ chức cuộc gặp với ông chủ SoftBank Masayoshi Son và giám đốc điều hành ARM Rene Haas trước Giáng sinh, nhằm thuyết phục về những lợi ích của việc niêm yết ở London.

ARM đã bị đình chỉ bởi một quy tắc yêu cầu các công ty niêm yết ở Vương quốc Anh tiết lộ tất cả các giao dịch của bên liên quan, có khả năng buộc họ phải báo cáo giao dịch với bất kỳ công ty nào khác mà SoftBank có cổ phần, theo một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, chi phí và sự phức tạp của việc tìm kiếm danh sách niêm yết chính ở cả hai quốc gia cũng dẫn đến quyết định chọn New York.

CRH cho biết quyết định của họ được thúc đẩy bởi thực tế là 75% thu nhập của họ đến từ Bắc Mỹ. Giá trị thị trường của CRH là 29 tỷ bảng Anh vào tối thứ Tư trước thông báo. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã tăng gần 11% vào sáng thứ Năm, lên mức cao nhất từ ​​​​trước đến nay.

Ngày 2/3/2023, gã khổng lồ vật liệu xây dựng CRH trị giá 30 tỷ bảng Anh cũng đặt ra kế hoạch chuyển cổ phần của mình sang Mỹ, nơi có thể tạo ra phần lớn lợi nhuận và hy vọng sẽ được hưởng lợi từ các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden.

Cổ phiếu của CRH, công ty từng thực hiện các dự án xây dựng lớn trên khắp nước Mỹ, châu Âu và Vương quốc Anh, đã tăng tới 9% khi các nhà phân tích cho biết tập đoàn này sẽ được định giá cao hơn ở New York. Các nhà phân tích tại UBS cho biết, việc chuyển danh sách sang Mỹ có thể dẫn đến “nhiều xếp hạng lại do các công ty cùng ngành ở Mỹ giao dịch trên khoảng 25 lần (giá trên thu nhập) so với CRH trên 13 lần”.

Khi được hỏi về động thái của CRH, David Schwimmer - giám đốc điều hành của Sàn giao dịch chứng khoán London cho biết: “Nếu các công ty sẽ đưa ra quyết định khi phần lớn hoạt động kinh doanh của họ diễn ra ở Mỹ, thì đó chính là như vậy”.

Làn sóng chuyển dịch ngày càng tăng

Việc rút lui theo kế hoạch diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với thị trường vốn của London, nơi trong hai thập kỷ qua đã không thu hút được các công ty công nghệ lớn nhất. Thách thức mà thị trường phải đối mặt đã trở nên sâu sắc hơn trong năm qua trước làn sóng thâu tóm các nhóm niêm yết.

Quyết định của CRH lặp lại quyết định của Ferguson, nhà cung cấp hệ thống ống nước và sưởi ấm, được biết đến với cái tên Wolseley trước khi đổi tên thành thương hiệu Mỹ vào năm 2017 và chuyển danh sách niêm yết từ London sang New York vào tháng 5 năm ngoái. Flutter, công ty trò chơi trực tuyến trong FTSE 100 đang đẩy mạnh hoạt động tại Mỹ, có kế hoạch niêm yết thứ cấp tại New York.

Peter Jackson, giám đốc điều hành của Flutter nói rằng, nếu động thái này được 75% cổ đông chấp thuận, công ty sẽ “xem xét chuyển đổi danh sách niêm yết chính của chúng tôi”. Ông nói thêm, phản hồi ban đầu từ các nhà đầu tư là “hỗ trợ” và việc niêm yết tại Mỹ sẽ mang lại “lợi ích chiến lược và thị trường vốn dài hạn”.

Đầu tuần này, công ty dầu mỏ Shell cũng đã cân nhắc chuyển trụ sở chính và niêm yết từ London sang Mỹ.

SoftBank và ARM tuyên bố việc niêm yết chính ở Mỹ trong năm nay là “con đường tốt nhất cho công ty và các bên liên quan”. Ảnh: Financial Times

Anthony Browne - Nghị sĩ của khu vực Nam Cambridgeshire cho biết, nhiều nhân viên làm việc tại ARM cũng cho rằng quyết định niêm yết của doanh nghiệp này là “một cú đánh lớn”. “Đó là một phần quan trọng trong an ninh quốc gia của chúng ta…, nhưng vấn đề là với việc niêm yết ở nước ngoài, các nhà đầu tư ở đâu thì công việc và nghiên cứu thường theo đó”.

“Chính phủ đã cố gắng hết sức để ARM được niêm yết tại Vương quốc Anh, nhưng vấn đề là tiền bạc: ngay cả chính phủ Anh cũng không thể cưỡng lại lực hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ” - Anthony Browne nói.

Thị trường London gần đây đã bị ảnh hưởng bởi một làn sóng tiếp quản và các giao dịch mua bán riêng đã loại bỏ các công ty bao gồm Aveva, Micro Focus và công ty an ninh mạng Avast.

Trong khi CRH chỉ ra các hoạt động mở rộng của mình ở Mỹ, nguồn vốn sâu hơn ở Mỹ cũng là một sức hút lớn. Bloomberg lần đầu tiên báo cáo trong tuần này rằng, ARM đã quyết định niêm yết duy nhất tại Mỹ.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thúc đẩy các quy tắc mới để biến London thành một điểm đến hấp dẫn hơn cho các công ty niêm yết cổ phiếu của họ. Tuy nhiên, một số công ty trong những tháng gần đây đã từ chối Vương quốc Anh, hoặc cân nhắc rời đi.

Sự xói mòn dần vị thế của London đã khiến chính phủ Vương quốc Anh đưa ra các cải cách để bảo vệ tương lai của Thành phố London, bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm, nhà môi giới, sàn giao dịch và nhà đầu tư, đồng thời nhằm mục đích xây dựng lại các quy tắc cho các loại tài sản từ tiền điện tử đến cơ sở hạ tầng và chứng khoán.