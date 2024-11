(TBTCO) - Sáng 21/11, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.285 VND/USD, giảm 8 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,65 điểm, tăng 0,45%.

Đồng USD trên thị trường thế giới hôm nay tăng giá, sau 3 phiên giảm liên tiếp. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh giảm tại cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.170 - 25.499 VND/USD giảm 5 VND ở chiều mua – 8 VND chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.170 VND 25.499 VND Vietinbank 25.240 VND 25.499 VND BIDV 25.215 VND 25.499 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.470 VND – 27.046 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.241 VND 27.680 VND Vietinbank 26.395 VND 27.595 VND BIDV 26.438 VND 27.570 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 149 VND – 165 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 158,24 VND 167,44 VND Vietinbank 159,38 VND 167,13 VND BIDV 160,09 VND 167,31 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.733 - 25.843 VND, tăng 41 VND ở chiều mua –51 VND chiều bán so với ngày 20/10.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,65 điểm, tăng 0,45%.

Đồng USD hôm nay tăng giá, sau 3 phiên giảm khi các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và các chính sách mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất.

Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, tăng 0,45% lên 106,65, trong khi đồng Euro giảm 0,5% xuống 1,0542 USD.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD đã tăng 0,43%, đạt mức 155,31.

Đồng USD đã tăng tới 9% so với đồng Yên kể từ đầu tháng 10, lên tới mức 156,74 vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 7 và làm dấy lên khả năng chính quyền Nhật Bản có thể thực hiện các bước để hỗ trợ đồng tiền nước mình.

Đồng bảng Anh suy yếu 0,27%, xuống mức 1,248 USD. Đồng bảng Anh ban đầu đã tăng cao hơn, khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh tăng vọt hơn dự kiến vào tháng trước. Lạm phát tăng cũng đã khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch đặt cược 82,8% khả năng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới./.