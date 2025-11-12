Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ASIC tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý giám sát và phát triển thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sáng 11/11, tại Melbourne (Úc), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi gặp và làm việc với ông Joseph Longo - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Úc trong thời gian từ 10 - 14/11 nhằm tham dự Hội nghị Thường niên 2025 của ASIC - “Australia trong một thế giới năng động” thảo luận về các chủ đề như tương lai của thị trường vốn, công nghệ kỹ thuật số, giảm bớt thủ tục hành chính và các ưu tiên thực thi của ASIC.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Tại buổi làm việc, ông Joseph Longo đã chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Chủ tịch ASIC đánh giá đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển tích cực của chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Joseph Longo, thời gian qua, ASIC đã luôn đồng hành cùng UBCKNN trong hoạt động cải cách, nâng cao năng lực trên thị trường chứng khoán. Từ tháng 8/2024, khi ASIC và UBCKNN ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác; bao gồm việc tổ chức chuỗi các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo về các chủ đề như: tài chính bền vững, quản trị công ty, công tác thanh tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi gian lận thông qua mạng xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Chân Phương ghi nhận và đánh giá những hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian vừa qua có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi, hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát triển ngành quỹ và triển khai các sản phẩm mới. Hai bên tổ chức hoạt động đào tạo tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Chủ tịch ASIC Joseph Longo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: SSC

Chủ tịch UBCKNN cũng cho biết Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Chủ tịch UBCKNN đề nghị ASIC chia sẻ kinh nghiệm triển khai cũng như quản lý thị trường tài sản mã hóa tại Úc. Đây sẽ là nguồn tài liệu quan trọng để UBCKNN tham khảo trong quá trình triển khai thị trường này tại Việt Nam.

Ông Joseph Longo đã chia sẻ nhiều thông tin về hoạt quản lý tài sản mã hóa tại Úc và nhấn mạnh ASIC sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những lĩnh vực mà UBCKNN đề xuất. Buổi làm việc đã diễn ra hiệu quả, lãnh đạo hai cơ quan đã cập nhật về tình hình phát triển thị trường chứng khoán Úc và Việt Nam, thảo luận những nội dung hai bên cũng quan tâm, qua đó, làm tiền để cho các hoạt động hợp tác cụ thể hiệu quả hơn trong thời gian tới./.