Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

Nguyên Phương

Nguyên Phương

16:34 | 27/03/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu ngày càng siết chặt, vật liệu xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành “tấm vé bắt buộc” để tham gia thị trường quốc tế. Với lợi thế sẵn có, ngành gỗ Việt Nam, đặc biệt là gỗ rừng trồng và gỗ kỹ thuật đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trong chuỗi giá trị xây dựng bền vững.
“Luật chơi” xanh đang thay đổi thị trường

Tại sự kiện Forest Talk & Link #2 với chủ đề “Chuyển đổi vật liệu - Từ chính sách đến kiến trúc” diễn ra ngày 27/3 do Hội Gỗ Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SAWA) tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Forest Trends và sự đồng hành của UKAID, NICFI và ConsMedia, các chuyên gia nhận định thị trường toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa.

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Trang - nguyên Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), các yêu cầu hiện nay không chỉ dừng ở tiêu chuẩn kỹ thuật mà đã hình thành hai lớp áp lực rõ rệt: quy định pháp lý bắt buộc như cơ chế điều chỉnh carbon (CBAM), quy định chống mất rừng (EUDR), và áp lực từ người tiêu dùng “xanh”.

Điểm đáng chú ý là các tiêu chí môi trường đang chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc toàn diện nếu muốn duy trì xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, vật liệu gỗ nổi lên như một lựa chọn có lợi thế khi không thuộc nhóm phát thải cao như thép hay xi măng, đồng thời dễ đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, các dòng gỗ kỹ thuật như CLT, Glulam hay LVL cho phép thi công tiền chế, giảm rác thải xây dựng và tiết kiệm năng lượng - những tiêu chí đang được thị trường quốc tế ưu tiên.

Song song, sự gia tăng của nhóm “người tiêu dùng xanh”, sẵn sàng chi trả cao cho sản phẩm thân thiện môi trường, đang mở ra phân khúc giàu tiềm năng cho vật liệu gỗ.

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu
Các đại biểu trao đổi tại cuộc tạo đàm.

Dư địa lớn nhưng cần “cú hích” chính sách

Trên quy mô toàn cầu, thị trường xây dựng bằng gỗ được dự báo đạt 17,7 tỷ USD vào năm 2025 và có thể vượt 41 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng gần 10%/năm. Bắc Mỹ và châu Âu đang dẫn dắt xu hướng, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm hơn 30% thị phần.

Tuy nhiên, tại Việt Nam lại tồn tại nghịch lý: dù xuất khẩu gỗ đạt hơn 15 tỷ USD mỗi năm, ứng dụng gỗ kỹ thuật trong xây dựng vẫn rất hạn chế. Tính đến năm 2024, cả nước mới có khoảng 10 công trình sử dụng vật liệu này và phần lớn cấu kiện vẫn phải nhập khẩu.

Theo KTS. Tạ Đức Quang - Tổng Giám đốc ConsMedia, nguyên nhân nằm ở những “nút thắt” mang tính hệ thống như thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, tư duy thiết kế chưa theo kịp, chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu và chuỗi cung ứng nội địa chưa hoàn chỉnh.

Trong khi đó, áp lực chuyển đổi là không thể trì hoãn. Ngành xây dựng toàn cầu hiện chiếm khoảng 37% tổng phát thải khí nhà kính, trong đó vật liệu truyền thống như thép và bê tông là nguồn phát thải lớn. Các nghiên cứu cho thấy gỗ kỹ thuật có thể giảm tới 40% phát thải nếu được ứng dụng đồng bộ, đồng thời giúp giảm trọng lượng công trình và rút ngắn thời gian thi công.

Để khai mở tiềm năng, các chuyên gia cho rằng cần một “cú hích” chính sách mạnh mẽ. Trước hết là ưu đãi thuế, phí và hỗ trợ đầu tư cho vật liệu xanh. Tiếp đến là vai trò dẫn dắt của mua sắm công - lĩnh vực chiếm tới 15-20% tổng cầu trong việc ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho gỗ xây dựng là yêu cầu cấp thiết để tạo hành lang pháp lý minh bạch.

Theo ông Võ Quang Hà - Chủ tịch Hội Gỗ Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SAWA), vật liệu xây dựng hiện đang chịu áp lực trực diện từ yêu cầu giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, vật liệu không còn là lựa chọn kỹ thuật đơn thuần mà là yếu tố quyết định toàn bộ vòng đời công trình, từ thiết kế đến vận hành. Với hơn 1 triệu lao động đang làm việc trong ngành, việc thúc đẩy sử dụng gỗ rừng trồng không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên và phát triển bền vững.

Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu
Vật liệu cách nhiệt sợi gỗ giải quyết mối quan tâm về carbon trong xây dựng. Ảnh minh họa

Sự dịch chuyển sang vật liệu xanh mở ra dư địa tăng trưởng lớn, nhưng không dành cho mô hình cũ. Theo ông Nguyễn Minh Cương - Tổng Giám đốc Công ty Gỗ Minh Long, ngành gỗ vẫn chủ yếu hoạt động theo mô hình gia công, giá trị gia tăng và biên lợi nhuận thấp, chưa hình thành được thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế dù có giá trị xuất khẩu cao.

Ngoài ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động địa chính trị, làm tăng chi phí logistics và nguyên liệu, rào cản kỹ thuật, thương mại, ngành còn chịu áp lực từ chi phí lao động tăng do xu hướng già hóa dân số, cùng với sự cạnh tranh từ các quốc gia có lợi thế về chi phí như Ấn Độ, Indonesia, làm giảm dần lợi thế cạnh tranh của ngành. Phần lớn giá trị gia tăng nằm ở các khâu cuối như thương hiệu và phân phối, trong khi khâu sản xuất chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng giá bán lẻ.

Để cải thiện, một số doanh nghiệp đã chuyển hướng sang phát triển vật liệu và sản phẩm mới, như vật liệu gỗ kháng khuẩn, vật liệu có mức phát thải thấp hoặc phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Mục đích không ngoài nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường./.

Các sáng kiến như “Forest for Future” hay chuỗi đối thoại Forest Talk & Link được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái gỗ xây dựng tại Việt Nam, kết nối chính sách với thực tiễn. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, vật liệu xanh không chỉ giúp ngành gỗ nâng cao giá trị xuất khẩu mà còn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho toàn ngành xây dựng trong thập kỷ tới.
Nguyên Phương
Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

(TBTCO) - Dù vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm đáng kể. Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về cạnh tranh, chi phí và cần sự điều hành linh hoạt.
Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

(TBTCO) - Sáng 27/3, Bộ Y tế cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

(TBTCO) - Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh "Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới" vừa chính thức công bố thể lệ giải và cơ cấu giải thưởng.
Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Xây dựng ngành xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới khẳng định, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là trụ cột của nền văn hóa, giữ vai trò xây dựng nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.
Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn của Việt Nam lên 36.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trước yêu cầu mới của nền kinh tế số

(TBTCO) - Tuần Nghề nghiệp và Việc làm 2026 góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
