Xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiến hành tổ chức trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022 và tiếp tục tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiếp tục tìm ra 19 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng “Hóa đơn may mắn”.