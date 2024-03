Xuất khẩu hồ tiêu đã có đơn hàng đến hết quý III

(TBTCO) - Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), ngành hồ tiêu Việt Nam hiện chiếm 40% sản lượng, 60% thị phần thế giới. Dự báo năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu, cây gia vị sẽ tăng cả về sản lượng và giá cả.

Tính đến hết tháng 2/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 31.133 tấn hồ tiêu các loại, mang về giá trị gần 125 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 23,7%, kim ngạch giảm 2,9%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 3.840 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.459 USD/tấn, tăng lần lượt 13,9% và 8,1% so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới. Ảnh: TL

Việt Nam giữ vị trí số 1 thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trong hơn 20 năm qua

Theo đánh giá của các chuyên gia, hồ tiêu là một trong những mặt hàng nông sản tăng giá nóng thời gian qua với mức tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính do sản lượng bị giảm vì diện tích giảm khoảng 5.000 ha do chuyển đổi cây trồng và năng suất giảm vì thời tiết. Mặc dù có sự suy giảm nhẹ về kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm, tuy nhiên, theo các chuyên gia dự báo năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu, cây gia vị sẽ tăng cả về sản lượng và giá cả.

Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp lớn trong ngành hàng này, đến thời điểm hiện tại đã ký kết đơn hàng với các khách hàng tại châu Âu đến tháng 9/2024. Hiện các doanh nghiệp Việt đã thực hiện kế hoạch thu gom nguyên liệu và đang tích cực để chuẩn bị lượng hàng đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng cho các đối tác.