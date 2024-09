Yên Bái: Nỗ lực cứu trợ gia đình công chức thuế bị ngập lụt

(TBTCO) - Do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) tình trạng ngập úng, lũ lụt trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang…, đang khá nghiêm trọng. Thông tin từ Cục Thuế Yên Bái cho biết, thống kê sơ bộ hiện có khoảng 30 gia đình công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục Thuế Yên Bái đang bị ngập lụt, cô lập do mưa lũ dâng cao, có gia đình đã bị ngập hết tầng 1, công tác cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ chảy xiết.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thị sát công tác phòng, chống bão lụt tại Thái Nguyên Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, không để đình trệ công việc Cục Thuế Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, sớm hoạt động ổn định trở lại Ông Đào Đức Thuỷ - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng cục thuế, Phó trưởng Phòng Kê khai và Kế toán thuế (Cục Thuế Yên Bái) thông tin, tình hình lũ lụt trên địa bàn đang rất căng thẳng. Thống kê sơ bộ từ 100 cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục Thuế Yên Bái, hiện có hơn 30 gia đình cán bộ công chức, người lao động đang bị ảnh hưởng của lũ lụt, có gia đình đã bị ngập hết tầng 1. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Yên Bái nỗ lực cứu trợ gia đình bị ngập bởi lũ lụt. Ảnh ông Đào Đức Thủy cung cấp Công đoàn Văn phòng Cục Thuế Yên Bái chưa thống kê được số lượng gia đình cán bộ, công chức, người lao động từ các chi cục thuế, chi cục thuế khu vực trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái chỉ đạo, trước mắt giao cho các tổ công đoàn và các phòng chủ động giúp đỡ các gia đình công chức phòng mình vượt qua khó khăn; nếu vượt quá khả năng thì báo cáo công đoàn cục thuế và lãnh đạo cục để xử lý kịp thời. Lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái chỉ đạo, trước mắt tìm cách cứu trợ nước uống, thức ăn cho gia đình cán bộ công chức bị ngập lụt; sau khi lũ rút sẽ tổ chức khắc phục hậu quả. Sạt lở, bùn đất tràn vào nhà cán bộ công chức thuế Cục Thuế Yên Bái. Ảnh ông Đào Đức Thủy cung cấp Ông Đào Đức Thủy cho biết, do sạt lở, nước lũ tràn vào nhà, một số gia đình công chức thuế đã bị mất điện, mất sóng điện thoại công tác thông tin liên lạc bị ngưng trệ dẫn đến công tác cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, một số gia đình công chức đang gặp khó khăn mà vẫn chưa nhận được cứu trợ do hiện nước lũ ngày càng dâng cao, chảy xiết, phương tiện tàu thuyền nhỏ không dám đến cứu trợ vì sợ bị nước lũ cuốn trôi. Ông Đào Đức Thủy thông tin, Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục Thuế Yên Bái đang tìm cách phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, bộ đội để tiếp cận mong được cứu trợ cho các gia đình cán bộ, công chức bị ngập lụt./. Để khắc phục hậu quả của bão số 3, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã ban hành Công văn 3945/TCT-VP thăm hỏi, động viên và khắc phục hậu quả sau bão số 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát, thống kê tình hình thiệt hại, xác định các khu vực cần hỗ trợ. Huy động các lực lượng xung kích, đoàn viên thanh niên, công đoàn để nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, dọn vệ sinh môi trường, ổn định tổ chức để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, không để đình trệ công việc, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Có biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các đơn vị, cán bộ công chức, người lao động bị thiệt hại do bão.

Văn Tuấn