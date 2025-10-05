(TBTCO) - Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, khoảng trưa ngày 5/10, bão tăng cấp (cấp 13, giật cấp 16) trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Đường đi của bão số 11. Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 22 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 22 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 10 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 22 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo, nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ./.