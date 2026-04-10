Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Kỳ Phương

14:14 | 10/04/2026
(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tuy nhiên tâm lý thận trọng lại đang bao trùm thị trường bất động sản khiến dòng tiền vận động chậm lại.
A&K Tower là dự án hiếm hoi vừa có giá bán rẻ nhất vào thời điểm hiện tại với mức giá 35 triệu đồng/m2 và đủ điều kiện pháp lý buôn bán bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Căn hộ giá "lập đỉnh" nhưng sức mua "ngủ đông"

Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam quý I/2026 vừa được Avison Young Việt Nam công bố ngày 10/4/2026 đã vẽ nên một bức tranh tương phản đầy tính chu kỳ của thị trường. Trong khi mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tâm lý thận trọng lại đang bao trùm khiến dòng tiền vận động chậm lại.

Cụ thể: Kết thúc quý I/2026, giá căn hộ sơ cấp lập đỉnh mới tại ba thị trường trọng điểm, trong khi lãi suất tăng và biến động kinh tế khiến thanh khoản giảm trên diện rộng.

Tại TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập giá sơ cấp đạt 3.900 USD/m². Quý I/2026 ghi nhận 15.000 sản phẩm mở bán, trong đó 35% đến từ dự án mới, tập trung nhiều nhất tại Bình Dương. Sau mỗi đợt mở bán, giá tăng trung bình 3% so với quý trước. Thanh khoản thị trường sơ cấp cải thiện, trong khi thị trường thứ cấp chững lại.

Xét theo nguồn cung, tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm ưu thế, với các dự án từ Masterise Homes và Sunshine Homes. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, hai dự án ven biển Blanca City (Sun Group) và Maison Grand (Phú Mỹ) giúp thị trường sôi động. Trong khi đó, Bình Dương bổ sung nguồn cung trung cấp, giúp cơ cấu sản phẩm toàn thị trường TP. Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) cân bằng hơn.

Trong năm 2026, các dự án dự kiến hoàn thành gồm: Sunshine Sky City (V7–V8–V9) với 796 căn tại TP. Hồ Chí Minh; Green Tower với 1.296 căn tại Bình Dương; Maison Grand với 1.248 căn tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Hà Nội, giá sơ cấp toàn thị trường quý I/2026 đạt 3.950 USD/m², tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Có 10.000 căn chào bán, chủ yếu từ Masterise Homes, Sunshine Group và MIK Group; phần lớn thuộc phân khúc trung cao và cao cấp, tập trung phía Tây Nam và Nam. Trong đó, khoảng 4.000 căn mở bán sau Tết.

Theo thống kê từ phía Avison Young Việt Nam, dù nguồn cung dồi dào, thanh khoản sơ cấp và thứ cấp đều sụt giảm. Điều này đánh dấu giai đoạn tăng trưởng nóng đã kết thúc và thị trường bắt đầu bước vào chu kỳ sàng lọc. Giai đoạn 2026–2027 dự kiến có thêm 40.000 căn từ các đại đô thị quy mô lớn ngoài trung tâm như Đông Anh, Đan Phượng, Gia Lâm và Nam Từ Liêm.

Tại Đà Nẵng, giá sơ cấp đạt 3.574 USD/m², tăng 3% so với cuối năm 2025, thế nhưng tốc độ hấp thụ chậm lại. Nguồn cung trong quý I/2026 gồm 200 căn mới và hơn 1.600 căn đủ điều kiện mở bán từ các dự án cũ. Bốn dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay gồm: The Sang Residence, Peninsula Danang, Sun Symphony Residence, Masteri Rivera Danang.

Giá nhà liền thổ neo cao, thanh khoản lao dốc

Báo cáo Avison Young Việt Nam cho thấy, ở phân khúc nhà liền thổ, thị trường cũng không khá khẩm hơn. TP. Hồ Chí Minh đón lượng lớn sản phẩm mới, thị trường Hà Nội dự báo đi ngang trong khi cung - cầu tại Đà Nẵng đều chững lại.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, nâng tổng rổ hàng lên gần 6.000 căn. Nguồn cung phân bổ nhiều nhất tại Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise), lõi trung tâm (SOLA thuộc The Global City) và vành đai nội thành (Essenia Parkway).

Giá sơ cấp giảm nhẹ so với quý trước do mặt bằng giá tại Cần Giờ thấp hơn đáng kể so với khu trung tâm, sau đó tăng dần vào cuối quý, đạt khoảng 7.800 USD/m². Dù nguồn cung dồi dào, thanh khoản chưa có đột biến, phản ánh quá trình thanh lọc và xu hướng giao dịch thận trọng hơn.

Tại Hà Nội, không ghi nhận nguồn cung mới. Giá tiếp tục neo cao, đạt trung bình 9.600 USD/m² tại khu vực nội đô và ven đô dọc trục Vành đai 3.5, và lên tới 13.000 USD/m² tại các khu dân cư hiện hữu như Hoàng Liệt, Tương Mai, Đông Anh. Thị trường được dự báo sẽ chậm lại hoặc đi ngang trong giai đoạn 2026–2027.

Tại Đà Nẵng, giá sơ cấp nhà liền thổ dao động từ 5.000–8.500 USD/m² tại khu trung tâm (ven sông Hàn) và cận trung tâm, và từ 2.800–4.000 USD/m² tại khu ngoại ô. Giá bán trong quý I/2026 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng diễn biến không đồng đều. Một số dự án thiết lập mặt bằng giá mới, trong khi một số khác giảm tùy theo vị trí và pháp lý. Thanh khoản lao dốc gần 40%, nhưng thị trường không xuất hiện tình trạng bán tháo.

Đánh giá về thực trạng này, ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Dòng vốn không còn đơn thuần mang tính chất "thử nghiệm" mà được phân bổ với mục đích rõ ràng, nhắm vào quy mô, chất lượng và định vị dài hạn. Vị thế của Việt Nam đã dịch chuyển từ một thị trường mới nổi đáng theo dõi sang một phần cốt lõi "không thể bỏ lỡ" trong chiến lược đầu tư khu vực.

Sự sụt giảm thanh khoản trong ngắn hạn phản ánh quá trình sàng lọc tự nhiên, nơi ba từ khóa chính là "nhu cầu thật", "pháp lý minh bạch" và "hiệu quả đầu tư dài hạn" sẽ dẫn dắt cuộc chơi.

Trong khi phân khúc nhà ở đang tạm “nghỉ chân”, các mảng khác như bất động sản công nghiệp vẫn hưởng lợi mạnh mẽ từ đòn bẩy hạ tầng, hay khách sạn - nghỉ dưỡng đang có mùa bội thu nhờ du lịch, tạo nên một bệ đỡ đa chiều cho nền kinh tế bất động sản.

Nhìn chung, thị trường bất động sản quý I/2026 đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ mới. Dù áp lực về giá và lãi suất vẫn là thách thức lớn đối với người mua nhà, nhưng sự điều chỉnh này là cần thiết để thiết lập một mặt bằng thị trường bền vững và thực chất hơn trong tương lai.
Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự vận động đáng chú ý của cả dòng vốn trong nước và quốc tế, với xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét trong việc tiếp cận các tài sản có chất lượng, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực.
TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, việc giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp không còn là mục tiêu xa vời. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lộ trình hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sự kiện này sẽ tạo ra những xung lực mới để tái cấu trúc thị trường bất động sản vốn dĩ đang bị "lệch pha" nghiêm trọng.
Nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

(TBTCO) - Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội được nâng lên 25 triệu đồng/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/4/2026 về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 729 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá ước đạt hơn 63.000 tỷ đồng.
Việt Nam sở hữu tiềm năng dài hạn phát triển trung tâm dữ liệu

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển trung tâm dữ liệu, nhưng lại tạo nên tiềm năng dài hạn. Việt Nam hội tụ cả lợi thế về chi phí xây dựng tương đối cạnh tranh lẫn nhu cầu ngày càng tăng đến từ điện toán đám mây, các ứng dụng AI và nền kinh tế số đang mở rộng nhanh chóng.
Bất động sản ít bị chi phối bởi các cú sốc ngắn hạn hơn vàng và chứng khoán

(TBTCO) - Ông Bạch Dương - Tổng Giám đốc nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn nhận định thời điểm hiện tại thuận lợi để người mua có sẵn dòng tiền tiếp cận các sản phẩm bất động sản tốt với mức giá hợp lý hơn.
Bất động sản Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi dòng vốn ngoại đóng vai trò quan trọng nhưng vận hành theo logic chặt chẽ hơn.
Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

