Cải cách pháp lý thúc đẩy dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Với việc cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường minh bạch, Nghị định 245/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Để phân tích rõ hơn tác động của những cải cách này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (AAS).

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về những điểm sửa đổi trong Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025, sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, nhằm tháo gỡ trực tiếp các vướng mắc lớn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài?

Ông Vũ Duy Khánh

Ông Vũ Duy Khánh: Những điểm sửa đổi trong Nghị định 245/2025/NĐ-CP đã trực tiếp giải quyết những vướng mắc lớn nhất mà nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) thường gặp khi tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghị định đã tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Điển hình như thủ tục cấp mã số giao dịch chứng khoán (MSGD) được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử, thời hạn đưa cổ phiếu vào giao dịch sau khi được chấp thuận niêm yết được rút ngắn, tối đa 30 ngày thay vì 90 ngày...

Những thay đổi này vừa hoàn thiện khung pháp lý, vừa loại bỏ rào cản thực tiễn, giúp NĐTNN thuận lợi hơn trong việc mở tài khoản, đăng ký lưu ký và tham gia giao dịch, từ đó thúc đẩy dòng vốn ngoại chảy vào thị trường nhanh chóng và hiệu quả hơn.

PV: Theo ông, các quy định mới sẽ ảnh hưởng ra sao đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp niêm yết cũng như mức độ thông thoáng trong cơ chế thực thi?

Ông Vũ Duy Khánh: Tôi cho rằng, các quy định mới sẽ tác động tích cực và rõ rệt. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL), việc bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 139 của Nghị định 155 buộc các công ty đại chúng phải tuân thủ mức trần tối đa theo pháp luật và cam kết quốc tế, thay vì cho phép đại hội đồng cổ đông tự đặt mức thấp hơn. Nghị định cũng yêu cầu các công ty hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu tối đa trong vòng 12 tháng, qua đó minh bạch hóa thông tin và tạo điều kiện để FOL được nâng dần, đặc biệt ở những ngành nghề không bị hạn chế.

Nới lỏng thủ tục, tăng minh bạch ... được xem là cú hích giúp Việt Nam thu hút vốn ngoại bền vững. Ảnh minh họa

Về cơ chế thực thi, thủ tục cấp MSGD đã được rút gọn: Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi xác nhận điện tử cho thành viên lưu ký trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin kê khai, thay vì phải chờ cấp giấy chứng nhận bản cứng...

Những điều chỉnh này sẽ giúp quy trình giao dịch nhanh hơn, an toàn hơn và giảm đáng kể chi phí hành chính. Tổng thể, cơ chế thực thi mới thông thoáng và hấp dẫn hơn, góp phần thúc đẩy mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi.

PV: Liên quan đến việc gia nhập thị trường, ông nhận định thế nào về tác động của việc tinh gọn thủ tục đăng ký giao dịch, mở tài khoản và lưu ký đối với chi phí và sự thuận lợi của NĐTNN?

Công bố thông tin bằng tiếng Anh giúp tăng minh bạch cho nhà đầu tư ngoại Theo ông Vũ Duy Khánh, quy định mới trong Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Thông tư 68/2024/TT-BTC về công bố thông tin bằng tiếng Anh là bước tiến lớn, giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin được minh bạch và công bằng hơn. Tuy nhiên, lộ trình còn dài, cần giám sát chặt, chế tài nghiêm và ứng dụng công nghệ. Lãnh đạo doanh nghiệp cần chịu trách nhiệm trực tiếp về thông tin rủi ro trọng yếu, và nếu thông tin công bố không phản ánh đúng thực tế thị trường, phải có chế tài xử lý cụ thể.

Ông Vũ Duy Khánh: Đây là một bước tiến quan trọng. MSGD được cấp qua hệ thống điện tử chỉ trong 1 ngày làm việc và có hiệu lực giao dịch ngay. Kết hợp với các quy định mới tại Thông tư 03/2025/TT-NHNN và Thông tư 25/2025/TT-NHNN, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và thanh toán đã được tinh gọn đáng kể, bỏ bớt nhiều yêu cầu giấy tờ. Theo đánh giá từ các ngân hàng lưu ký và thành viên thị trường, thời gian thực tế để hoàn tất có thể rút xuống chỉ còn khoảng 2 tuần thay vì nhiều tháng trước đây. Nhờ vậy, quá trình gia nhập thị trường trở nên nhanh gọn và thuận lợi hơn, nâng cao sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

PV: Dưới góc nhìn của ông, những thay đổi lần này liệu đã đủ để tạo ra cú hích giúp khối ngoại quay trở lại mạnh mẽ, hay vẫn cần thêm cải cách bổ sung?

Ông Vũ Duy Khánh: Theo tôi, Nghị định 245/2025/NĐ-CP đã tạo ra một cú hích đáng kể cho khối ngoại quay trở lại, bởi nó tháo gỡ trực tiếp những điểm nghẽn về thủ tục, tính minh bạch và quyền lợi nhà đầu tư, qua đó khơi thông dòng vốn ngoại và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, để duy trì động lực bền vững, vẫn cần tiếp tục cải cách ở một số lĩnh vực như: ngoại hối và quản trị doanh nghiệp.

Nếu những cải cách này được triển khai song song, Việt Nam sẽ có một hệ sinh thái toàn diện, đủ điều kiện nâng hạng lên thị trường mới nổi, thu hút dòng vốn ngoại lớn hơn, gia tăng định giá doanh nghiệp và góp phần cung ứng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông!