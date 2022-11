(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 của thành phố tiếp tục xu hướng tăng với mức tăng 0,45%, cao hơn 0,15 điểm phần trăm so mức tăng tháng 9. Tính chung CPI tháng 10 tăng 4,13% so với tháng 12 năm 2021 và bình quân 10 tháng năm 2022 tăng 2,32% so với cùng kỳ năm trước.