Chính phủ ưu tiên mọi nguồn lực cho tăng trưởng

Hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam Theo thống kê, đến ngày 31/8, thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt hơn 20,5 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2024, có 2.247 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 12 tỷ USD, tăng 8,5% về số dự án và tăng 27% về số vốn so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 926 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 4,9% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 5,7 tỷ USD (tăng 14,8% so với cùng kỳ). Trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 6/2024, GS. Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết WEF rất vui mừng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Ông đánh giá Việt Nam là ngôi sao sáng đang phát triển nhanh của kinh tế thế giới. Cũng trong dịp này, ông Brand Cheng, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Foxconn đã nhắc lại câu chuyện tại cuộc gặp vào tháng 1 năm ngoái. Ông báo cáo Thủ tướng về việc đặt thêm nhà máy tại Việt Nam và nhà máy này đã sản xuất vào tháng 4 năm nay. "Đây là ví dụ cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong phát triển kinh tế", Chủ tịch, Giám đốc điều hành Foxconn nói. Đến nay, các nhà máy của Foxconn đã hiện diện tại 5 tỉnh với 80.000 nhân viên và tổng đầu tư khoảng 4 tỷ USD. "Việt Nam đang phát triển nhanh và chúng tôi phát triển cùng Việt Nam", ông Brand Cheng nói. Còn nhớ, trong cuộc gặp gỡ với người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, đại diện Pepsico lại kể câu chuyện đầu tư tại Việt Nam. Sau 30 năm, công ty này đã đầu tư 850 triệu USD vào Việt Nam và sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, tái chế nhựa… Điều này càng khẳng định niềm tin của nhà đầu tư đối với Việt Nam. Chia sẻ những định hướng thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam tiếp tục ưu tiên cho tăng trưởng, với các nhóm giải pháp lớn. Theo đó, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là giảm lãi suất cho vay, khoanh nợ, giãn nợ và giữ ổn định tỷ giá phù hợp; phối hợp đồng bộ, hài hoà với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trong điểm, tiếp tục miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và đẩy mạnh đầu tư công. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế./.