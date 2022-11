(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 17/11/2022. Những năm qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, du lịch.