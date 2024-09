Chứng khoán hôm nay (12/9): VN-Index hồi nhẹ, nhưng thanh khoản lại thấp kỷ lục nhiều tháng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/9) diễn biến tích cực hơn về mặt điểm số. Chỉ số VN-Index tăng ngay từ đầu phiên và duy trì sắc xanh tới cuối phiên rồi đóng cửa tăng nhẹ. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục giảm mạnh và trở về mức thấp nhất trong nhiều tháng vừa qua.

VN-Index lấy lại đà tăng

Thị trường chứng khoán hôm nay có diễn biến khả quan hơn về mặt điểm số, khi chỉ số VN-Index tăng ngay từ đầu phiên và duy trì sắc xanh tới cuối phiên. Tuy nhiên, thị trường chỉ diễn biến trong biên độ hẹp và tăng nhẹ khi đóng cửa. Độ rộng cũng tốt hơn, nhưng thanh khoản lại tiếp tục suy giảm và về mức rất thấp.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng +3,08 điểm, đạt 1.256,35 điểm. Độ rộng của thị trường hôm nay đã nghiêng về bên mua. Thống kê trên HOSE, thị trường hôm nay có 218 mã tăng, 100 mã tham chiếu và 163 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành hóa chất, ngân hàng… ; chiều ngược lại, ngành tài nguyên cơ bản, ngành dầu khí… giảm điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 12/9/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VCB (+1,51), FPT (+0,61), VPB (+0,49), GVR (+0,44), TCB (+0,34)… Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: SSB (-0,62), HPG (-0,39), NVL (-0,21), PLX (-0,12), HDB (-0,11)…

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự và đóng cửa tăng nhẹ. Theo đó, chỉ số VN30-Index đóng cửa tại 1.297,61 điểm, tăng +3,73 điểm so với phiên trước. Rổ VN30 sắc xanh cũng chiếm ưu thế với 17 mã tăng, 4 mã đứng giá và 9 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng đóng cửa trong sắc xanh. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +0,45 điểm, đóng cửa tại 231,9 điểm; trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index tăng +0,4 điểm, đạt 92,73 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục giảm và về mức rất thấp. Theo đó, tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 10.451 tỷ đồng, trong đó, riêng giá trị khớp lệnh đạt 9.268 tỷ đồng, giảm -17,56% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại bán ròng trên cả hai sàn niêm yết. Cụ thể, giá trị bán ròng của khối ngoại đạt -187,67 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, lực bán tập trung vào các mã gồm: VPB (-75,52 tỷ đồng), VCI (-57,62 tỷ đồng), HDB (-47,01 tỷ đồng), HPG (-41,38 tỷ đồng), MWG (-40,73 tỷ đồng)… Khối ngoại cũng bán ròng trên sàn HNX với giá trị -29,32 tỷ đồng.

Tiền thận trọng hơn

Thị trường chứng khoán khả quan về điểm số nhưng thực sự phiên này không thực sự vui. Điểm tích cực nhất có lẽ là chỉ số VN-Index đã tạm dừng được đà giảm 3 phiên liên tiếp và độ rộng cũng nghiêng nhiều hơn về sắc xanh. Chỉ số vẫn chưa tăng mạnh là do nhiều mã trụ không ủng hộ và các ngành lớn cũng không làm tốt vai trò dẫn dắt.

VN-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản về mức rất thấp. Ảnh: Duy Dũng.

Thanh khoản là điểm đáng lo nhất của thị trường hôm nay. Giá trị khớp lệnh trên hai sàn niêm yết chỉ đạt dưới 10 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng trên HOSE chỉ đạt 9,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị thanh khoản khớp lệnh 2 sàn niêm yết dưới 10 nghìn tỷ đồng là con số rất thấp và là đáy của nhiều tháng qua.

Thanh khoản thấp là biểu hiện cho sự thận trọng của dòng tiền. Cũng không ngoài lý do thanh khoản thấp một phần do bên bán ít bán đi, nhưng rõ ràng bên mua cũng chưa thực sự mặn mà. Bên mua còn chần chừ nên không mua với giá cao. Dù rằng bên mua có lý do để bình tĩnh và mua gom, nhưng phải chăng dòng tiền lớn đang muốn mua giá rẻ hơn.

Xu hướng ngắn hạn vẫn chưa có gì thay đổi, vì thế thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, tích lũy. Hiện tại, thị trường vẫn phải chờ dòng tiền lên tiếng. Hôm nay thị trường vẫn một phần được các bluechips đỡ, nhưng sự chắc chắn thì chưa ai dám chắc. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi ngang quanh ngưỡng 1.255 điểm để tìm điểm cân bằng./.