Chứng khoán phái sinh ngày 8/10: Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng, khối ngoại tăng giữ vị thế Long

(TBTCO) - VN30-Index giữ sắc xanh trong cuối phiên dù có một ngày biến động rất mạnh với biên độ 60 điểm. Hợp đồng tương lai nhờ vậy cũng đồng loạt tăng điểm.

Thị trường phái sinh giao dịch tích cực dù khá giằng co do tâm lý thận trọng khi tiệm cận vùng đỉnh cũ. Kết phiên 8/10, hợp đồng tương lai VN30F2410 (mã 41I1FA000) tăng 7,70 điểm (+0,40%) lên 1.919,0 điểm. Chênh lệch giữa VN30F2410 và chỉ số cơ sở chuyển sang âm -3,95 điểm, trong khi các kỳ hạn xa hơn (VN30F2411, VN30F2512, VN30F3000) ghi nhận mức chênh lệch âm mở rộng từ -9,85 đến -32,75 điểm.

Hợp đồng phái sinh ngày 8/10/2025

Đáng chú ý, tổng khối lượng giao dịch tăng mạnh 50,1% so với phiên trước. Đà tăng chậm hơn của giá hợp đồng tương lai kéo theo chênh lệch âm cho thấy các trader vẫn nghiêng về khả năng VN30-Index chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, đồng thời gia tăng các vị thế phòng vệ rủi ro. Khối lượng mở (OI) tiếp tục xu hướng tăng cho thấy việc gia tăng các vị thế nắm giữ của các nhà đầu tư.

Theo thống kê của Chứng khoán DNSE, khối ngoại giữ vị thế Long qua đêm ngày 08/10/2025 là 1.488 hợp đồng. Lũy kế từ 05/09/2025 đến nay, khối ngoại giữ 7.557 hợp đồng ở vị thế này.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index duy trì đà tăng sau hơn một tháng tích lũy. VN30-Index mở cửa phiên giao dịch trong sắc xanh tăng mạnh 18 điểm chỉ sau ít phút đầu giờ. Tuy nhiên, lực bán chốt lời nhanh chóng gây áp lực lên chỉ số với các nhóm ngành như ngân hàng và bất động sản thu hẹp đà tăng và khiến chỉ số chung lùi về sát mốc tham chiếu. Đến giữa phiên, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, LPB và TCB tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời khiến chỉ số VN30 đảo chiều giảm nhẹ dưới tham chiếu khi kết thúc phiên sáng. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giao dịch quanh vùng 1920 với ít biến động mạnh. Tuy nhiên kể từ giữa phiên thì dòng tiền bất ngờ đổ mạnh vào các nhóm ngành lớn như ngân hàng, bất động sản và bán lẻ với đa số các cổ phiếu đều có đà tăng tốt trên 2%, theo đó kéo chỉ số bật tăng mạnh vượt đỉnh trong nửa cuối phiên chiều.

Kết phiên, VN30 đóng cửa tại vùng 1922.95, tăng 13.3 điểm với 19 mã tăng và 7 mã giảm. Chỉ số này hiện vượt vùng đỉnh tháng 9/2025 và được kỳ vọng hướng tới vùng 1.970 - 2.000 điểm.

Cùng với số liệu tăng trưởng GDP quý III/2025 tích cực công bố đầu tuần, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Thông tin được chờ đợi này hỗ trợ tích cực thị trường ngay từ thời điểm đầu phiên. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng đã kéo biên độ dao động của phiên đạt tới 60 điểm với mức cao nhất gần 1.969 điểm trong khi thấp nhất có thời điểm đạt dưới 1.910 điểm. Theo chuyên gia từ VCBS, các chỉ báo kỹ thuật như Rsi và Macd đang tích lũy đi ngang và chưa cho thấy rõ xu hướng ngắn hạn.