Chuyển đổi số ngành Y dược: Những gì thế giới làm được thì mình cũng làm được

(TBTCO) - Đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số là một câu chuyện dài, không thể nhìn thấy hiệu quả ngay nhưng là con đường doanh nghiệp nhất định phải đi. Đây là ý kiến được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp y dược thống nhất tại Toạ đàm “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm: Đột phá chăm sóc sức khoẻ nhân dân” do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức mới đây.

Động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Trong lĩnh vực y tế – dược phẩm, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển công nghiệp dược, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chuyển đổi số toàn diện ngành y, dược.

Bà Đào Thuý Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco cho biết, từ một doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm đông dược, Traphaco đã thay đổi hoạt động, thay đổi trục chiến lược của mình. Cùng với các sản phẩm chủ lực là đông dược, một động lực mới của Trapharco chính là phát triển các dòng sản phẩm tân dược chất lượng cao. Công ty đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Để nhanh chóng có được những thuốc tương đương với thuốc gốc trong điều trị các bệnh mãn tính như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp… doanh nghiệp đã nhận chuyển giao từ các công ty dược tiên tiến, trong đó có cổ đông đang đầu tư vào Traphaco là Tập đoàn Daewoong, top 3 nhà sản xuất dược tại Hàn Quốc.

Doanh nghiệp cũng tạo được một văn hóa chuyển đối số trong tư duy sử dụng AI, công cụ mới trong khai thác dữ liệu tạo ra hiệu quả kinh doanh như phân tích dữ liệu để tạo ra các chương trình bán hàng quảng bá hoặc là tìm hiểu nhu cầu khách hàng để phát triển tốt hơn, phát triển các trung tâm bán hàng, trung tâm logistics để giảm bớt các quy trình có con người, thay bằng AI để hoạt động nhịp nhàng hơn, tiết kiệm chi phí hơn.

Toạ đàm “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm: Đột phá chăm sóc sức khoẻ nhân dân”

Tại Tập đoàn Bệnh viện TNH hiện vận hành 3 cơ sở khám chữa bệnh với hơn 800 giường bệnh, ông Lê Xuân Tân - Tổng Giám đốc TNH cho biết, bệnh viện đầu tư rất mạnh vào cơ sở vật chất, ví dụ phòng điều trị, giường bệnh tương đương khách sạn 4 sao; đầu tư máy móc hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp, hệ thống nội soi phát hiện ung thư sớm, hệ thống xét nghiệm đạt chứng chỉ ISO 15189 phiên bản 2022 (phiên bản mới nhất)…

“Chuyển đổi số là vấn đề quan trọng trong y tế. Hiện chúng tôi đang có đề án xây dựng bệnh viện thông minh. Chúng tôi đang xây dựng phần mềm quản lý nhân viên, bệnh nhân và áp dụng AI trong quản lý. Sắp tới sẽ xây dựng phần mềm nhận diện nhân viên mà ko cần đứng lại chấm công như hiện nay. Một số dự định phát triển chuyển đổi số khác chúng tôi có tham vọng 1 - 2 năm tới, những gì thế giới làm được thì mình cũng làm được” - ông Tân khẳng định.

Theo ông Bùi Lê Hà - Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, đầu tư cho chuyển đổi số đã giúp bệnh viện giảm được thời gian chờ của bệnh nhân xuống chỉ còn 30% so với trước. Các dịch vụ chụp Xquang chỉ còn 30 phút, các dịch vụ khác chậm nhất chỉ trong 1 tiếng, kết quả xét nghiệm trả trong ngày.

Chia sẻ về đầu tư cho chuyển đổi số, ông Lê Xuân Tân trao đổi kinh nghiệm “có thể giai đoạn đầu có phải đầu tư nhiều tiền nhưng giai đoạn sau đi vào hoạt đông sẽ giảm được chi phí, thậm chí tiết kiệm được rất nhiều. Ví dụ các dịch vụ như bệnh án điện tử là chỉ đầu tư một lần là có thể dùng lâu dài”.

Cần thêm những chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Dưới góc nhìn của người đứng đầu bệnh viện, ông Lê Xuân Tân đánh giá, chính sách chung khuyến khích thì Nhà nước có rồi nhưng cần thêm các chính sách cụ thể. Ví dụ bệnh án điện tử trong hệ thống PACS không cần in phim tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng Bảo hiểm y tế lại không thanh toán tiền phim trong khi doanh nghiệp đầu tư hệ thống bệnh án điện tử PACS rất tốn kém. Bên cạnh đó, cần các trung tâm dữ liệu lớn đủ lưu trữ toàn bộ hoạt động của bênh án điện tử và các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số.

Ông Bùi Lê Hà cũng cho rằng việc chưa có hướng dẫn cụ thể khiến doanh nghiệp phải vừa làm vừa dò, làm theo cách hiểu của mình với tâm lý luôn sợ sai. Nhiều cái có thể không sai nhưng chưa đúng khiến cho quá trình sau này có thể mất thêm chi phí để sửa chữa.

Bà Đào Thuý Hà dẫn chứng thực tế hiện nay cho thấy 65% thuốc sử dụng tại Việt Nam vẫn phải nhập ngoại, 35% được sản xuất ở trong nước. Doanh nghiệp thấy được trách nhiệm, đóng góp nâng dần tỷ trọng trong nước lên để đạt được mục tiêu của Chính phủ và có thể tăng trưởng ở mức trung bình hai con số từ nay đến năm 2030.

“Quan trọng nhất là tạo ra những sản phẩm tương đương sinh học. Hiện nay chúng tôi có nhiều kế hoạch nghiên cứu phát triển thuốc tương đương sinh học nhưng cũng gặp khó khăn do chưa đủ nguồn lực để đánh giá giúp doanh nghiệp tháo gỡ để phát triển nhanh hơn./.

Trong Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2030 tầm nhìn 2045, thì chúng tôi cũng thấy có đề ra những yêu cầu thành lập trung tâm R&D để đánh giá thuốc thử tương đương sinh học BE, BA… và cũng có những khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập các trung tâm nghiên cứu.

Với quy định thành lập các trung tâm R&D để đánh giá thuốc thử tương đương sinh học này, tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp phát triển thuốc mới hiệu quả hơn, chi phí rẻ hơn, tạo thuận lợi hơn cho người bệnh.

Đồng thời, nếu doanh nghiệp được Nhà nước tạo điều kiện kết nối với các nhà khoa học nghiên cứu trong nước và tiếp thu một phần các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển thành sản phẩm ứng dụng đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng thì giúp cộng hưởng hơn các nguồn lực của nước ta để phát triển các sản phẩm điều trị và có điều kiện phát triển các sản phẩm sáng taọ, các thuốc mới tốt hơn cho Việt Nam”, bà Hà kỳ vọng.

Thực tế, khi ngành y dược Việt Nam phát triển mạnh, một mặt có thể xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài như khát vọng của Traphaco, một mặt có thể ngăn chặn nạn chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh như ông Lê Xuân Tân đề cập có thể lên tới 3-4 tỷ USD/năm.

Ông Tân nêu quan điểm “Các bệnh viện tư nhân một mặt phải tự lực tự cường một mặt phải kết hợp với các bệnh viện lớn ở trung ương. Tức có thể mời các chuyên gia đầu ngành, hiện nay đã làm rồi, sắp tới phải đẩy mạnh để hợp tác những ca khó nhất. Kỹ thuật y tế của Việt Nam đã ở tầm Đông Nam Á, nhiều kỹ thuật đã ở tầm khu vực./.