Sun Group hợp tác chiến lược với 2 đối tác hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, hướng tới trở thành môi trường làm việc lý tưởng nhất Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 09/10/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Language Link Việt Nam, để phát triển toàn diện chất lượng nhân sự theo chuẩn quốc tế.

“Cái bắt tay” chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái của Sun Group, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư lâu dài cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sau khi Tập đoàn công bố sẽ phát triển 2 học viện đào tạo chuẩn quốc tế thời gian qua, gồm Học Viện Hàng Không Mặt trời - Sun Aviation Academy (SAA) và Học Viện Du lịch Mặt trời - Sun Tourism Academy (STA).

Lễ ký kết hợp tác chiến lược đào tạo giữa Tập đoàn Sun Group và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam và Language Link Việt Nam diễn ra vào sáng 8/10/2025

Cụ thể, theo nội dung hợp tác được ký kết giữa các bên, Sun Group chính thức khởi động hai chương trình đào tạo trọng điểm cho cán bộ nhân viên. Về lĩnh vực đào tạo quản trị, Sun Group phối hợp cùng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) triển khai chương trình đào tạo Mini MBA – Sun Leader Excellence dành cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ nguồn của tập đoàn. Học viên tham gia chương trình sẽ được học tập cùng giảng viên quốc tế của BUV và chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực, tiếp thu tri thức quản trị hiện đại và bài học thực tiễn từ các nhà lãnh đạo hàng đầu. Chương trình Mini MBA sẽ được thiết kế tinh gọn, thực tiễn, giúp học viên ứng dụng hiệu quả vào công việc, đồng thời là bước đi chiến lược trong hành trình đầu tư vào đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững của Sun Group.

Về lĩnh vực phát triển ngoại ngữ, Sun Group hợp tác với Language Link Việt Nam để triển khai chương trình đào tạo Phổ cập tiếng Anh tích hợp cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý của tập đoàn. Theo đó, Language Link Việt Nam sẽ cung cấp giải pháp đào tạo sáng tạo, kết hợp giữa giảng viên chất lượng trực tiếp và ứng dụng học thông minh 4 kỹ năng có thực hành với AI. Chương trình sẽ giúp đội ngũ cán bộ nhân viên của Sun Group tự tin hội nhập, làm chủ ngôn ngữ quốc tế và mở rộng năng lực, cơ hội hợp tác toàn cầu.

Sun Group ký kết với Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Đào Khánh Chi, trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: “Ở bất cứ tổ chức nào, con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Và ở Sun Group, con người là trung tâm của trung tâm. Do đó, trong hành trình phát triển của mình, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các đối tác hàng đầu thế giới, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, để xây dựng một đội ngũ nhân sự vừa giàu nhiệt huyết, vừa giỏi chuyên môn – những người luôn sẵn sàng học hỏi, đổi mới, và chinh phục những đỉnh cao mới trong nghề nghiệp. Tôi tin rằng, với tinh thần hợp tác cởi mở, chuyên nghiệp và khát vọng phát triển chung, Sun Group cùng Đại học Anh Quốc Việt Nam và Language Link Việt Nam sẽ cùng nhau tạo nên những chương trình đào tạo thực sự đẳng cấp, hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng nhân sự của Sun Group cũng như thế hệ người lao động mới của Việt Nam nói chung”.

Ông Raymond Gordon - Giáo sư, Tổng Giám đốc/ Hiệu trưởng BUV, khẳng định sự hợp tác giữa Sun Group và những tổ chức giáo dục hàng đầu có ý nghĩa đặc biệt trong thế giới kết nối toàn cầu ngày nay. “Chúng tạo nên cầu nối giữa giáo dục hàn lâm và thực tiễn doanh nghiệp, biến tri thức thành chiến lược hành động cụ thể, mang lại kết quả thực tiễn và bền vững”, ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Andrew Duenas - Giám đốc Học vụ Language Link Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết: “Chúng tôi tin rằng, với sự tận tâm và tài năng của đội ngũ lãnh đạo Sun Group, cùng với kinh nghiệm chuyên môn vững chắc của đội ngũ học thuật Language Link, hành trình đào tạo này sẽ mang lại giá trị thiết thực – không chỉ giúp nâng cao năng lực tiếng Anh, mà còn tăng cường kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và năng lực lãnh đạo trong môi trường kinh doanh quốc tế”.

Sun Group ký kết với Language Link Việt Nam

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng trực tiếp bởi hai trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh - Đại học London và Đại học Staffordshire. BUV đạt chuẩn QS 5 sao toàn diện do tổ chức Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) chứng nhận, khẳng định chất lượng giảng dạy, môi trường học tập và dịch vụ sinh viên ở đẳng cấp quốc tế. Với đội ngũ giảng viên 100% quốc tế và chương trình đào tạo hiện đại, BUV không chỉ mang đến nền giáo dục chuẩn Anh mà còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập toàn cầu tại Việt Nam.

Trong khi đó, Language Link Vietnam là một trong những tổ chức giáo dục quốc tế đầu tiên mang chương trình giảng dạy tiếng Anh chuẩn Anh quốc đến Việt Nam từ năm 1996. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, Language Link Vietnam cung cấp các giải pháp đào tạo toàn diện từ tiếng Anh học thuật, tiếng Anh doanh nghiệp đến các chương trình luyện thi quốc tế, hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước lớn. Tổ chức hiện là thành viên của Language Link International, nổi tiếng với phương pháp giảng dạy thực tiễn, mới đây có thêm sự hỗ trợ của AI, chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp và ứng dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc toàn cầu.

Sun Group là Tập đoàn phát triển du lịch hàng đầu châu Á theo vinh danh của WTA. Ảnh: Lê Hoàng Nam

Trong gần hai thập kỷ phát triển, Sun Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái toàn diện từ Du lịch nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Bất động sản cao cấp đến Hạ tầng và Tài chính.

Mới đây, Sun Group tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hàng không với hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, hoàn thiện hệ sinh thái trọn vẹn từ mặt đất đến bầu trời và bổ sung lĩnh vực đào tạo với hai học viện chuẩn quốc tế là Học Viện Hàng Không Mặt trời - Sun Aviation Academy (SAA) và Học Viện Du lịch Mặt trời -Sun Tourism Academy (STA), với sự hợp tác của hai đối tác CAE – Tập đoàn hàng đầu thế giới về đào tạo Hàng không của Canada và EHL - Tập đoàn giáo dục số một thế giới về đào tạo Quản trị khách sạn và dịch vụ của Thụy Sĩ.

Sun PhuQuoc Airways sẽ khai thác đường bay đầu tiên vào 1/11/2025

Việc hợp tác với những đối tác hàng đầu giúp đội ngũ Sun Group tiếp cận tri thức toàn cầu, nâng cao năng lực quản trị, ngoại ngữ và kỹ năng lãnh đạo. Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Sun Group trong việc đầu tư phát triển con người, kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, coi giáo dục và đào tạo là nền tảng để Tập đoàn phát triển bền vững và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, để từ đó không chỉ nâng cao chất lượng nhân sự của Sun Group mà còn cho thế hệ người lao động mới của Việt Nam./.