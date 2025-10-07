Chuyển động mới tại dự án khu Cao - Xà - Lá

(TBTCO) - Ngày 06/10/2025, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc thu hồi 110,084 m2 tại số 233, 233B và 235 (Khu Cao - Xà - Lá) đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình để thực hiện dự án khu chức năng đô thị thuộc Vinhomes Smart City.

Dự án Khu Cao - Xà - Lá sắp triển khai

Cụ thể, theo Quyết định số 4998/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 06/10/2025, thu hồi 110,084 m2 tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình để thực hiện dự án khu chức năng đô thị thuộc Vinhomes Smart City.

Trong đó, 44,780m2 tại số 233, 233B Nguyễn Trãi là văn phòng, kho và nhà xưởng của các đơn vị Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (1,571m2), CTCP Bột giặt Lix (11,778m2) và CTCP Xà phòng Hà Nội (31,431m2).

Còn 65,305m2 tại số 235 Nguyễn Trãi là vị trí đặt trụ sở điều hành và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Sau thu hồi, UBND TP Hà Nội giao tổng cộng 110,084m2 đất kể trên cho liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Bất động sản Xavinco, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico để thực hiện dự án khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Cơ cấu sử dụng đất của dự án khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi gồm: 52,070 m2 đất ở để xây dựng công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, ở), gồm 3 ô đất phía dưới mặt đất xây dựng 3 tầng hầm. Đối với chủ đầu tư, thời hạn sử dụng đất kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất đến ngày 22/04/2066. Người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

17,350m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; 4,500 m2 đất thương mại dịch vụ để xây dựng công trình công cộng đơn vị ở; 15,180 m2 đất thương mại dịch vụ để xây dựng công trình công cộng đô thị thành phố và khu vực; 9,914 m2 đất công trình giao thông; 11,070m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng.

Trước đó, đầu tháng 6/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Thanh Xuân, trong đó đã bổ sung một dự án đô thị tại địa chỉ số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi.

Được biết, trước đó, khu đất 233 Nguyễn Trãi là cơ sở sản xuất của Công ty Bột giặt LIX. Còn với khu số 233B, đây từng là nơi đặt nhà máy của Công ty Xà phòng Hà Nội. Hiện hai doanh nghiệp này đều đã hoàn tất việc di dời cơ sở sản xuất.

Tương tự, lô đất 235 Nguyễn Trãi là của Công ty Thuốc lá Thăng Long từng và diện đơn vị này đã chuyển nhà máy tới khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (cũ).

Đơn vị đăng ký dự án tại lô đất của Khu Cao - Xà - Lá là CTCP Bất động sản Xavinco và liên danh liên quan đến Tập đoàn Vingroup. Trong khi đó, dự án đô thị mới có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.107 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 46.000 người và thời gian triển khai từ năm 2025 - 2030.

Hiện giá căn hộ tại đây dao động trong khoảng 85 - 103 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí, diện tích và nội thất.