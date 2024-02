Cổ đông HNG thông qua việc đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng cho dự án tại Lào

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/2) diễn biến giằng co, rung lắc do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, áp lực bán không quá lớn và lực cầu đối ứng tăng dần về cuối phiên, giúp chỉ số VN-Index đóng cửa gần như đi ngang so với phiên trước. Thanh khoản duy trì sự tích cực và vẫn tăng trong bối cảnh biên độ giá giảm không lớn.