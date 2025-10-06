(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (Địa chỉ trụ sở chính: Lô C - 13A - CN, đường N16, khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh) do vi phạm công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof bị phạt 77,5 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Theo Công văn số 1888/VSDC-ĐK.NV ngày 21/02/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổng số lượng cổ đông của công ty tại ngày 19/02/2024 là 62 cổ đông. Theo quy định tại Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty có trách nhiệm gửi UBCKNN văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Tuy nhiên, công ty không gửi văn bản thông báo việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof bị xử phạt do vi phạm nhiều lỗi về công bố thông tin. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế cũng bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty chưa công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023; công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo tài chính riêng quý 3/2023, báo cáo thường niên năm 2023, giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Công ty còn bị xử phạt 22,5 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Theo Thuyết minh số 28 tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, Công ty thuyết minh thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong năm là 15.395.057.861 đồng. Tuy nhiên, công ty không thuyết minh thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc. Đồng thời, công ty không báo cáo nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tổng số tiền phạt Công ty cổ phần Sữa Quốc tế là 185 triệu đồng.

6 tháng đầu năm 2025, Sữa Quốc tế Lof mang về doanh thu thuần mang về doanh thu thuần gần 3.929,8 tỷ đồng, tăng 11,83% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 80,8 tỷ đồng, giảm 84,2%. Năm 2025, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến ở mức từ 8.400 tỷ đồng đến 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng đến 440 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof tăng 6,8% so với đầu năm, lên mức gần 7.699 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ghi nhận hơn 1.567,2 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản./.