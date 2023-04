Cục Thuế Hải Dương: Thu ngân sách quý I bằng 96% so với cùng kỳ năm trước

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương, lũy kế đến hết ngày 31/3/2023 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 4.877,8 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ năm trước.

9 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán

Đánh giá kết quả thu ngân sách 3 tháng đầu năm, lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 9/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán, trên 25% như: Thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài được 2.367 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty TNHH Ford Việt Nam nộp ngân sách nhà nước 1.332,3 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ do tiêu thụ tốt xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cục thuế Hải Dương tổ chức hội nghị trực tuyến “Đối thoại với người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và hỗ trợ quyết toán thuế năm 2022" ngày 21/3/2023. Ảnh: CTV.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.042,2 tỷ đồng, đạt 37% dự toán; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được 385,6 tỷ đồng, đạt 39% dự toán; thu lệ phí trước bạ được 145,5 tỷ đồng, đạt 27% dự toán; thu từ xổ số kiến thiết được 9,9 tỷ đồng, đạt 26% dự toán; thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia thực hiện được 16,7 tỷ đồng, bằng 83% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương được 72,5 tỷ đồng, đạt 91% dự toán; thu từ phí, lệ phí được 59 tỷ đồng, đạt 41% dự toán; thu khác ngân sách được 112,3 tỷ đồng, đạt 34% dự toán.

Ông Nguyễn Trọng Tiến cho biết, có 2 khoản thu chưa đến thời hạn nộp theo quy định của luật quản lý thuế nên số thu còn thấp, đó là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện được 2,7 tỷ đồng, đạt 9% dự toán; thu từ tiền thuê đất được 21,9 tỷ đồng, đạt 7% dự toán.

Bên cạnh những khoản thu đạt khá trên, theo ông Tiến, có 5 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán gồm: Thu tiền sử dụng đất được 437,8 tỷ đồng, đạt 12% dự toán, chỉ bằng 27% so với cùng kỳ năm trước, do chính sách tín dụng thắt chặt, thị trường bất động sản trầm lắng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 99 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, bằng 91% do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp. Trong đó Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương nộp 7 tỷ đồng, chỉ bằng 56% so với cùng kỳ.

Thu thuế bảo vệ môi trường được 108,6 tỷ đồng, đạt 10% dự toán năm, chỉ bằng 33% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022; thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích thực hiện được 2,8 tỷ đồng, đạt 15% dự toán; bằng 102%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được 6,2 tỷ đồng do hoàn nộp thừa cấp quyền khai thác khoáng sản cho Công ty xi măng Phúc Sơn 7,7 tỷ đồng.

Quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 4 và quý II/2023, ông Tiến cho hay, Cục Thuế Hải Dương sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân quyết toán thuế TNCN năm 2022; tuyên truyền chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 theo quy định của Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, các chi cục thuế, phòng kê khai và kế toán thuế, phòng thanh tra kiểm tra, phòng quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác nghiên cứu làm rõ những tồn tại, hạn chế, có liên quan đến cơ quan thuế trong việc giảm điểm 9/10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương năm 2022, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch trên cơ sở năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

Công chức Cục Thuế Hải Dương hỗ trợ người nộp thuế.

Các phòng thanh tra kiểm tra, trung tâm điều hành hóa đơn điện tử triển khai thực hiện công điện của Bộ Tài chính và công văn của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử; tập trung xử lý vướng mắc trong triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để tăng cường triển khai trong toàn tỉnh.

Theo ông Tiến, cục thuế sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý, xử lý thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ thuế mới, đặc biệt các khoản tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn; tăng cường rà soát, đối chiếu, công khai thông tin người nợ thuế và kiên quyết thực hiện cưỡng chế đối với các khoản nợ thuế dây dưa, chây ỳ.

Đặc biệt, cơ quan thuế cũng tập trung xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án trên địa bàn; tiếp tục duy trì có hiệu quả Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế.