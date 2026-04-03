Tài chính

Đề xuất cơ chế quản lý 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu

Nguyên Phương

10:16 | 03/04/2026
(TBTCO) - Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên quan đến cơ chế tạm ứng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.
aa

Dự thảo Thông tư đang được Bộ Công thương công bố để xin ý kiến góp ý, tập trung vào việc quy định chi tiết hoạt động chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, đồng thời làm rõ cơ chế trích lập và hoàn trả khoản tạm ứng.

Theo dự thảo, Bộ Công thương sẽ là cơ quan phê duyệt đề nghị tạm ứng của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Sau khi được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa do doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại.

Cơ chế “phong tỏa” được thiết kế nhằm đảm bảo tiền chỉ được sử dụng đúng mục đích. Cụ thể, tài khoản này chỉ được giải tỏa để phục vụ các hoạt động như chi bình ổn giá xăng dầu, trích lập quỹ theo điều hành của Bộ Công thương hoặc hoàn trả ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp không được tự ý sử dụng nguồn tiền này cho các mục đích khác.

Dự thảo cũng yêu cầu toàn bộ quá trình sử dụng và trích lập quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các thông báo điều hành giá xăng dầu. Các thương nhân đầu mối chỉ được thực hiện chi quỹ sau khi có hướng dẫn cụ thể về mức chi, mức trích lập và thời gian áp dụng từ cơ quan quản lý.

Đề xuất cơ chế quản lý 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu. Ảnh minh họa

Về trách nhiệm, doanh nghiệp đầu mối phải tự mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, bảo toàn nguồn tiền và tính chính xác của hồ sơ liên quan. Trong khi đó, phía ngân hàng có nhiệm vụ phong tỏa tài khoản và chỉ giải ngân khi có đủ điều kiện theo quy định. Đáng chú ý, phần lãi phát sinh từ số dư tài khoản sẽ không thuộc về doanh nghiệp mà được bổ sung vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Một điểm quan trọng khác là quy định về kiểm toán. Dự thảo yêu cầu thực hiện kiểm toán độc lập đối với việc sử dụng nguồn tiền tạm ứng, từ thời điểm bắt đầu trích lập đến khi quy mô quỹ đạt từ 8.000 tỷ đồng trở lên. Kết quả kiểm toán sẽ là căn cứ để quyết toán và hoàn trả ngân sách nhà nước.

Theo đó, sau khi tổng hợp số liệu, cơ quan chức năng sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét việc hoàn trả phần ngân sách đã tạm ứng, đồng thời xử lý các trường hợp số dư quỹ vượt mức quy định. Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ nộp lại số dư theo yêu cầu để hoàn trả ngân sách./.

Dự thảo cũng tính đến kịch bản khi ngân sách nhà nước đã tạm ứng để bình ổn giá bị sử dụng hết và không đủ chi cho một kỳ điều hành 7 ngày. Trong trường hợp này, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước sẽ đánh giá tình hình, đề xuất mức tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn và báo cáo Bộ Công thương để gửi Bộ Tài chính, từ đó tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để bổ sung dự toán ngân sách
Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Gỡ "điểm nghẽn" thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 từ Thống kê TP. Hà Nội công bố ngày 4/3 cho thấy, quý I/2026, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó dịch vụ tiếp tục là khu vực đạt nhiều kết quả tích cực.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được "kích hoạt" từ cải cách thể chế

(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của đầu tư công khi tổng vốn giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thủ tục hành chính - những yếu tố then chốt giúp khơi thông các “điểm nghẽn” kéo dài trong nhiều năm qua.
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

