Dự thảo Thông tư đang được Bộ Công thương công bố để xin ý kiến góp ý, tập trung vào việc quy định chi tiết hoạt động chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, đồng thời làm rõ cơ chế trích lập và hoàn trả khoản tạm ứng.

Theo dự thảo, Bộ Công thương sẽ là cơ quan phê duyệt đề nghị tạm ứng của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Sau khi được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa do doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại.

Cơ chế “phong tỏa” được thiết kế nhằm đảm bảo tiền chỉ được sử dụng đúng mục đích. Cụ thể, tài khoản này chỉ được giải tỏa để phục vụ các hoạt động như chi bình ổn giá xăng dầu, trích lập quỹ theo điều hành của Bộ Công thương hoặc hoàn trả ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp không được tự ý sử dụng nguồn tiền này cho các mục đích khác.

Dự thảo cũng yêu cầu toàn bộ quá trình sử dụng và trích lập quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các thông báo điều hành giá xăng dầu. Các thương nhân đầu mối chỉ được thực hiện chi quỹ sau khi có hướng dẫn cụ thể về mức chi, mức trích lập và thời gian áp dụng từ cơ quan quản lý.

Đề xuất cơ chế quản lý 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu. Ảnh minh họa

Về trách nhiệm, doanh nghiệp đầu mối phải tự mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, bảo toàn nguồn tiền và tính chính xác của hồ sơ liên quan. Trong khi đó, phía ngân hàng có nhiệm vụ phong tỏa tài khoản và chỉ giải ngân khi có đủ điều kiện theo quy định. Đáng chú ý, phần lãi phát sinh từ số dư tài khoản sẽ không thuộc về doanh nghiệp mà được bổ sung vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Một điểm quan trọng khác là quy định về kiểm toán. Dự thảo yêu cầu thực hiện kiểm toán độc lập đối với việc sử dụng nguồn tiền tạm ứng, từ thời điểm bắt đầu trích lập đến khi quy mô quỹ đạt từ 8.000 tỷ đồng trở lên. Kết quả kiểm toán sẽ là căn cứ để quyết toán và hoàn trả ngân sách nhà nước.

Theo đó, sau khi tổng hợp số liệu, cơ quan chức năng sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét việc hoàn trả phần ngân sách đã tạm ứng, đồng thời xử lý các trường hợp số dư quỹ vượt mức quy định. Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ nộp lại số dư theo yêu cầu để hoàn trả ngân sách./.