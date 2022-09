(TBTCO) - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT), 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 (từ ngày 1 đến ngày 4/9/2022), toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người.

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 (thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), tăng 22 vụ (tăng 38,59%); tăng 24 người chết (tăng 100%); tăng 12 người bị thương (tăng 30,76%). Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn, so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, số vụ, số người chết và số người bị thương không tăng, không giảm.

Cũng theo Ủy ban ATGT quốc gia, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại. Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm.

Lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông. Cụ thể, tại TP. Hà Nội và các địa phương giáp ranh tình hình trật tự ATGT trong 4 ngày nghỉ lễ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 42.020 trường hợp vi phạm, phạt tiền 64 tỷ 576 triệu đồng; tạm giữ 960 xe ô tô, 12.700 xe mô tô và 2 phương tiện thủy, tước 6.446 giấy phép lái xe (GPLX), bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

Trong đó: Đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 41.510 trường hợp vi phạm; phạt tiền 63 tỷ 944 triệu đồng. Riêng các đội thanh tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 296 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 399 triệu đồng, tước GPLX 140 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện, hạ tải 6 trường hợp.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các đội TTKSGT đường bộ cao tốc: Số phương tiện phát hiện qua hệ thống giám sát: 1.593 trường hợp; số phương tiện dừng lập biên bản: 62 trường hợp; số phương tiện đã gửi thông báo vi phạm: 1.397 trường hợp; số phương tiện đã lập biên bản theo thông báo vi phạm: 80 trường hợp.

Đường thủy, các lực lượng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 510 trường hợp vi phạm, phạt tiền 632 triệu đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 08 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện thủy.

Đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng 9 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt và công tác chạy tàu phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9/2022.

Từ ngày 1/9/2022 đến ngày 4/9/2022, có 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, chủ yếu phản về việc: tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng đón thêm khách và tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh kịp thời.

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia Trần Hữu Minh, năm nay dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ và tại các bến xe, nhà ga, sân bay, tại cửa ngõ của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30/4/2022, do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.

Tổng số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tăng so với 4 ngày dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2021. Nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội; mật độ giao thông không cao. Nguyên nhân chủ quan là do ý thức tham gia giao thông của một số người dân vẫn còn hạn chế, vi phạm các quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là chỉ huy giao thông, trực tiếp phân luồng để kéo giảm ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải./.