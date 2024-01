Doanh nghiệp cần làm gì để ứng phó với giá cước vận tải tăng cao?

Tăng giá vận chuyển và hủy chuyến, bỏ chuyến gia tăng Số liệu từ Drewry World Container Index cho thấy, giá dịch vụ vận tải container từ châu Á đi châu Âu, châu Mỹ trong tuần đầu của tháng 1/2024 đã tăng khoảng 60% so với cuối năm 2023 và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, mức giá cao hơn khoảng 88% so với mức giá trước đại dịch Covid-19.